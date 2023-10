Jony Viale: “Bandido”

En LN+, el periodista analizó el escándalo que envuelve a Martín Insaurralde y cómo esto salpicó a la campaña de Sergio Massa

Jujuy al día ® – Definición de “bandido”: “Persona que antiguamente asaltaba o robaba en caminos o lugares despoblados, y generalmente formaba parte de una banda”.

Sinónimos de bandido:

1. Malhechor

2. Bandolero

3. Delincuente

4. Ladrón

5. Cuatrero

6. Granuja

Al parecer, el candidato Massa se lo tomó muy en serio. Candidato Massa: sus deseos son órdenes. Subimos al barco a Martín Insaurralde y Sofía Clerici. 60% de pibes pobres.

El posteo de Sofía Clerici en el que exhibe el video de las pulseras de Jean Cartier

El posteo de Sofía Clerici en el que exhibe el video de las pulseras de Jean Cartier

Ig / @sofiaclericiok

Pero Insaurralde y su novia….

1. Viajaron a Marbella en bussiness.

2. Tomaron champagne MOET.

3. Alquilaron un yate de lujo.

4. Comieron langosta.

5. La joven Sofía ligó un Rolex.

6. La joven Sofía ligó una cartera Louis Cuitton.

7. La joven Sofía ligó una pulsera de oro “Cartier”.

Yo les pido a esta manga de hijos de puta que nunca más hablen en nombre de los pobres: cínicos; mentirosos; impúdicos; hipócritas; falsos.

Nunca más se hagan los nacionales y populares porque están forrados en guita negra que se la ganaron de la peor forma posible.

A propósito… anoche, cuando terminó el debate, el canal LN+ entrevistó a Sergio Massa y le preguntó por el viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella.

Señor Massa: ese comentario vergonzoso lo vuelve cómplice. No fue un error. No fue una confusión. No fue un yerro. No fue un desliz. No fue un descuido. Lo que hizo Insaurralde fue un insulto a los argentinos.

Fue un atropello moral. Fue un acto de cinismo y de maldad. Fue una demostración de que al kirchnerismo, el tan aclamado pueblo, le importa un carajo. Fue lisa y llanamente un abuso de poder. Una ofensa a los pobres y a la clase media que se rompe el lomo para llegar a fin de mes.

Lo mismo dijo Carlos Bianco, jefe de asesores de Kicillof: “No nos consta que haya sido un delito”. “Fue una falta ética”.

Exactamente igual a cuando el presidente dijo: “No es delito saltearse la fila para la vacuna”. ¿Qué hacen? Lo protegen porque están todos sucios. Todos sabían que Insaurralde tenía millones de dólares en negro. Sabés que… recordaba, mientras veía la cartera Louis Vuitton, un comentario que hizo este año Cristina Kirchner.

Cristina furiosa con el dueño de Tiffany; de Gucci; de Christian Dior; de Cartes; de todas las marcas de lujo. Nada bueno puede salir de eso finalmente. Esto es el kirchnerismo.

Jony Viale