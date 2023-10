Entregaron premios del concurso «Conociendo mi Ciudad en Vacaciones»

Jujuy al día ® – Concejales capitalinos recibieron a los niños y niñas que participaron del concurso en vacaciones de invierno. Entregaron una tablet, como premio para el vídeo con más interacciones; además todos los concursantes se llevaron un premio sorpresa por haber participado. En el encuentro los más pequeños contaron a los concejales dónde hicieron sus videos, hablaron de algunos lugares, tales como: Plaza Belgrano, Paseo Sarmiento, Salón de la Bandera, Catedral Basílica, Mercado 6 de Agosto, Museo Lavalle, Parque Xibi Xibi, entre otros.

En este sentido, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: «recibimos la visita de los chicos que participaron de una iniciativa que realizamos en las vacaciones de invierno, donde más de 30 chicos presentaron sus videos, sus spots o videos cortitos que permitían conocer la ciudad de San Salvador de Jujuy en el marco de las vacaciones».

Seguidamente destacó, «los estamos recibiendo para entregarle el premio al video ganador, esto fue un concurso que se hizo a través de las redes sociales, se premió al video más votado y luego a todos los que han participado, ya que hicieron cosas hermosas y que permitieron a través de la viralización que tuvo todo este proceso mostrar lugares emblemáticos de nuestra Ciudad, lugares de encuentro, que era lo que queríamos».

Al respecto, la ganadora del concurso, Zamira Bocaripe, de 12 años, tuvo más de mil reacciones en su video que realizó en el Parque Botánico del cual afirmó: «me gusto la idea de hacer un vídeo, y elegí el Parque Botánico porque me atraía contar sobre la naturaleza que hay en el lugar y también porque se puede mirar la Ciudad desde el mirador. Sentí mucha emoción cuando me enteré que gané, ya que no imaginé que mi vídeo tenga muchas vistas y likes», concluyó.

Estuvieron presentes, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, la concejala Patricia Moya, María Galán, Melisa Silva, Verónica Valente, Leandro Giubergia, José Rodríguez Bárcena. Además de los padres de cada pequeño que participó en el concurso.