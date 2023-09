Jujuy, narcomenudeo: desbarataron bunkers de venta de droga

Jujuy al día ® – En una acción conjunta entre la División ANTIDROGAS SAN PEDRO de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y la orden del Sr. Juez de Control, Dr. Pullen Llermanos, se llevaron a cabo exitosos allanamientos y registros en la ciudad de Libertador General San Martín, el pasado 21 de septiembre de 2023.

La operación fue solicitada por el Dr. Ernesto Lian Resua, Agente Fiscal del Ministerio Público de la Acusación con competencia en narcomenudeo de la mencionada ciudad.

Los domicilios allanados en el operativo incluyeron:

• CALLE A. FARFÁN, MZA. 107 LOTE 18 SECTOR EL TRIÁNGULO

• INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CRISTIAN IBÁÑEZ Y MARCELO CUELLAR, MANZANA Nº PA 107, LOTE Nº 16 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO

• CALLE CRISTIAN IBÁÑEZ, MANZANA Nº PA 106, LOTE Nº 13 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO

• CALLE MARCELO CUELLAR, MANZANA Nº 106, LOTE Nº 18 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO

• MANZANA Nº 106, LOTE Nº 16 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO

• MANZANA 118, LOTE Nº 30 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO

En el transcurso de los allanamientos, la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, junto al Sr. Ayudante Fiscal Dr. Julio Guerrero y el Dr. Carlos Villacorta, bajo estricto control judicial, realizó importantes secuestros:

En el domicilio de MANZANA Nº 106, LOTE Nº 16 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO se incautaron:

• 385 envoltorios de nylon con pasta base de cocaína, con un peso de 178.7 gramos.

• 1 envoltorio de nylon con cocaína, con un peso de 6.7 gramos.

• 1 motocicleta marca ZANELLA, 150CC modelo RX, dominio 337-JYK.

• 3 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

• 1 balanza de precisión.

• 6 pendrives de diferentes marcas y colores.

• Suma de dinero en efectivo.

Del domicilio de MANZANA 118, LOTE Nº 30 DEL BARRIO EL TRIÁNGULO, DE LA CIUDAD DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN, se aprehendió a un masculino identificado como N A S B, y se incautaron:

• 1 bolsa transparente conteniendo cogollos de marihuana, con un peso total de 17.5 gramos.

• 1 envoltorio de nylon de color blanco, conteniendo pasta base de cocaína compactada, con un peso total de 32.1 gramos.

• 11 teléfonos celulares.

• 3 balanzas de precisión color gris.

• Suma de dinero en efectivo.

Además, se llevó a cabo la audiencia imputativa y de prisión preventiva a cargo del Dr. José Alfredo Blanco el día domingo 24 de septiembre a las 9:00 a.m. El Juez de Control de turno imputó a los detenidos por el delito de TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN, previsto y penado en el Art. 5 inc. c de la Ley 23.737, en calidad de AUTORES. Se fijaron 4 meses de prisión preventiva para los mismos.