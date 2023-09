Jujuy al día ® – En horas de la mañana volcó un camión con volquete, sobre ruta nacional N°9 en cercanías al acceso del barrio Ciudad de Nieva, antes de llegar al puente Carrillo.

Cabe señalar que el chofer del rodado fue examinado por personal del Same y se encuentra fuera de peligro, no siendo necesario su traslado al nosocomio, y el mismo adujo que por el clima no pudo mantener la estabilidad del rodado impactando con el guardarraíl, haciendo que pierda el control del vehículo.