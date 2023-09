AUH, jubilados y otros subsidios: más de la mitad de la población argentina recibe todos los meses un pago de la Anses

El total de beneficiarios del Sistema de Seguridad Social creció en los 4 años de gobierno de Alberto Fernández más que el aumento de la población. Previsiones para 2024, los conceptos más expansivos

Jujuy al día ® – Las pautas de gastos y recursos para el próximo año muestran una singular desconexión con el consenso de las expectativas privadas, en particular en lo que respecta al efecto de la inercia inflacionaria de los últimos meses, tras la devaluación de casi 20% del peso post PASO.

Sin embargo, son rescatables los datos de la Función Seguridad Social, en particular para detectar cuáles fueron las prioridades del Gobierno nacional en sus casi cuatro años de gestión, a menos de tres meses de completar su ciclo, y qué efecto arrastre proyecta para 2024, a partir de medidas que fue implementando a lo largo de 2023, en particular en los últimos meses.

Además, permite detectar en qué áreas proyecta expansión y recortes, para que sea reconsiderado en un próximo gobierno que busque poner el acento en la austeridad fiscal, sin afectar la difícil situación socioeconómica de gran parte de los residentes en la Argentina.

La pauta de gastos de la Administración Central en esa área del sector público para 2024 se estima representará 45,9% del total de las erogaciones, casi un punto porcentual más que el previsto para todo el corriente año, por efecto principalmente del singular aumento de la cantidad de beneficiarios que deja como efecto arrastre de las últimas medidas destinadas a paliar los efectos de la aceleración de la inflación.

La pauta de gastos de la Administración Central en Función Seguridad Social para 2024 se estima representará 45,9% del total de las erogaciones.

Se trata de un universo de 28 millones de perceptores de recursos monetarios de la Anses cada 30 días que comprende a 23,8 millones de personas (algunos se duplican), equivalente a 51,1% del total de habitantes del país. Se elevó en los 4 años de presidencia del Frente de Todos en 7,4% y 3,9%, respectivamente. En ese período, según la proyección del crecimiento intercensal que informó el Indec, la población del país aumentó 4,1 por ciento.

Y para 2024 el informe de Hacienda proyectó una aceleración del crecimiento de casi 718 mil personas en el total que recibirá mensualmente una acreditación en cuenta bancaria por parte de la Anses -una vez y media el aumento estimado del total de habitantes- a 24,5 millones; aunque el total de prestaciones se estimó subirá en poco menos de 100 mil, a 28,04 millones.

Según explicita el Mensaje al Poder Legislativo Nacional por parte del Poder Ejecutivo en el envío del Presupuesto General de la Administración Central para 2024, sobre la partida destinada al Sistema de Seguridad Social, destaca: “corresponde principalmente a transferencias destinadas a otorgar prestaciones previsionales, asignaciones familiares y a cubrir contingencias sociales de los trabajadores asociadas a la vejez, la invalidez laborativa, las cargas de familia y el desempleo. Se destaca el pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las cajas de previsión social provinciales transferidas (a cargo de la Anses), los retiros y las pensiones de los regímenes de pasividades de las fuerzas de defensa y de seguridad, entre otras”.

Asimismo, agrega el Mensaje de marras: “la Anses tiene a su cargo el pago de diversas pensiones como ser las otorgadas a ex combatientes de Malvinas y ex presos políticos, las asignaciones familiares, tanto para trabajadores activos como pasivos, el pago del seguro de desempleo para los trabajadores en relación de dependencia que cotizaron al Fondo Nacional de Empleo, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En otro orden resultan relevantes las acciones de la Agencia Nacional de Discapacidad vinculadas al pago de pensiones no contributivas por invalidez”.

Subas y bajas

Del total neto del aumento de 1,93 millones en los beneficiarios de prestaciones a cargo del Estado Nacional en el cuatrienio de la presidencia de Alberto Fernández el mayor incremento se localizó en 1,04 millones en la Ayuda Escolar Anual, involucra a 4,17 millones de niños que deben acreditar el cumplimiento del requisito de asistencia y vacunación obligatoria, para que sus padres o tutores perciban el subsidio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual se elevó en el período bajo análisis en 286.832, a 4,24 millones. Se amplió 7,3%, superando con creces el efecto del aumento en 4,1% del total de habitantes, en un escenario donde la posibilidad de cumplimiento con la jornada escolar obligatoria no fue lo más destacado del período.

Más atrás en valores absolutos, pero saltando al primer lugar en términos relativos, se ubicó la “Pensión Universal para Adulto”, pasó de 136.384 en 2019 a 275.681 en el estimado para 2023, podría explicarse por la secuela de la crisis sanitaria de Covid-19 en 2020, que dejó fuera del mercado laboral a muchas personas que no habían completado o registrado aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino. Se prevé en el Presupuesto 2024 que parte de ese incremento se revierta, porque pasarían a ser perceptores de una jubilación o pensión, a través de la moratoria previsional que el Gobierno reabrió en los últimos meses.

El fenómeno sanitario también habría llevado a que se elevará notablemente en los últimos cuatro años: 133.411 personas (12,7%), quienes perciben la asistencia por “Invalidez laborativa”, a 1,18 millones. Se proyecta que en 2024 avanzará a casi 1,23 millones de beneficiarios, aunque resulta una proporción elevada de la población, en particular para un país que no ha sufrido guerras ni grandes catástrofes, según advierten muchos analistas y políticos de la oposición.

También sobresalieron con un crecimiento muy superior al de la tasa vegetativa de la población la cantidad de perceptores del subsidio por “hijo discapacitado”, subió 31,8%, a 329.078 personas, y se prevé se eleve a 346 mil el año próximo; y las “Madres de 7 o más hijos” (34,6%), a 264.179 beneficiarias, aunque en este caso el Presupuesto 2024 da cuenta de una leve baja a menos de 248 mil.

Entre las asignaciones familiares se destacó, además, en el cuatrienio el incremento por sobre la tasa de la población del subsidio por “cónyuge” (6,68%) a 915.709, y se prevé acelere ese ritmo el próximo año.

El “Complemento prestaciones previsionales, contención familiar”, fue otro de los ítems que sobresalió con un aumento acumulado desde 2020 de 22,6%, a 216.633 perceptores.

Por el contrario, entre los que acusaron disminuciones en la cantidad de perceptores de subsidios por parte de la Anses, se destacaron en el último cuatrienio el Seguro de desempleo en 54.689 trabajadores (45,3%), en línea con la baja de la desocupación, aunque persiste muy lejos respecto de los poco más de 1,2 millones sin un puesto que la Encuesta Permanente de Hogares del Indec estimó al cabo del segundo trimestre del corriente año.

Le siguieron la “Asignación por embarazo” en 23.739 (14,8%); “Asignación prenatal” en 23.202 perceptores (41,3%; por “Maternidad” en 23.000 (27,2%); “Complemento prestaciones previsionales, subsidio de tarifas” en 22.066 (34,4%); las “Pensiones no contributivas” otorgadas a legisladores en 13.135 (21,5%); perceptores de Ex cajas Provinciales jubilaciones en 15.870 (16,5%); y por Matrimonio en 10.545 (34,5%), principalmente.

El desempeño de las finanzas públicas hasta agosto, y los datos que obtuvo el Indec de la Encuesta Permanente de Hogares sobre Distribución del Ingreso en el segundo trimestre de 2023, en un escenario de aceleración de la inflación, deterioro del poder adquisitivo de la mayor parte de la población e ingreso en un proceso de recesión aguda que va más allá de lo esperable por las secuelas de una inédita sequía sobre la producción agropecuaria y actividades conexas, anticipan que la Función Social a cargo de la Anses registrará en 2024 un aumento superior al previsto en general.

Daniel Sticco

