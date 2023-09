Cómo evitar recibir mensajes de texto comerciales o publicitarios

Este tipo de SMS pueden resultar molestos y repetitivos para los consumidores

Jujuy al día ® – Con el objetivo de garantizar el derecho de los usuarios a recibir protección respecto de publicidad no deseada, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) ha implementado medidas para que los usuarios controlen la recepción de mensajes de texto comerciales o publicitarios no deseados.

Cómo se obtiene los números de teléfonos

El Registro de Números Excluidos (RNE) es el principal mecanismo disponible. Consiste en una lista de exclusión donde cualquier usuario puede inscribir de manera gratuita el número de su línea celular a través del Sistema de Información de Trámites de la CRC.

Este registro es consultado por los proveedores de contenidos y aplicaciones (PCA), los integradores tecnológicos (IT) y los operadores, quienes están obligados a actualizar sus propias bases de datos para evitar el envío de mensajes de texto con fines comerciales o publicitarios a los usuarios que han solicitado la exclusión.

La inscripción en dicha lista no afecta la recepción de mensajes comerciales o publicitarios que hayan sido solicitados previamente por el usuario y sobre los que sí tiene interés, ni restringe mensajes autorizados posteriores a la inscripción.

El usuario puede solicitar directamente a su operador, a través de los canales de atención disponibles, la restricción de la recepción de mensajes comerciales o publicitarios no deseados.

También está en la capacidad de utilizar las palabras “SALIR” o “CANCELAR” para restringir la recepción de los mensajes con contenido comercial o publicitario.

Esto sucede cuando recibe un mensaje de un código corto o numeración de cinco o seis dígitos, como el ejemplo: “Promoción hoy 2×1 en productos de belleza desde el código 898989″ pueden responder con la palabra “CANCELAR” o “SALIR” para solicitar la cancelación de los mensajes por parte del PCA correspondiente.

De acuerdo con la regulación colombiana vigente, los mensajes de texto con contenido comercial o publicitario deben incluir el nombre, marca o razón social del comercio responsable, para proporcionar claridad al usuario acerca de quién está enviando el mensaje de texto.

“Cumplir con estas disposiciones es obligación de los operadores, los proveedores de contenidos y aplicaciones, así como de los integradores tecnológicos, por lo que, si los usuarios reciben mensajes de texto comerciales o publicitarios a pesar de solicitar su restricción, las empresas podrán ser sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), como la entidad competente”, explicó Lina María Duque del Vecchio, Comisionada y Directora Ejecutiva (E) de la CRC.

Otra manera de evitar estos mensajes es a través de las configuraciones del celular. En iPhone, este proceso se simplificó enormemente cuando Apple lanzó iOS 13, ya que la función de bloqueo de mensajes SPAM apareció en esta versión del sistema. Un sistema que filtra todos los mensajes que llegan de números de teléfono que no están en los contactos.

Los pasos a seguir son:

Ingresar a los ‘Ajustes’ del sistema.

Localizar la app ‘Mensajes’.

Activar ‘Filtrar desconocidos’.

Cualquier SMS que se reciba de un número que no esté en los contactos se almacenará en la carpeta de correo no deseado correspondiente. También se puede bloquear los mensajes de un remitente conocido que no se quiere eliminar de los contactos. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir el mensaje de quien está molestando.

Pulsar en ‘Reportar como no deseado’.

Pulsar en ‘Eliminar y reportar como no deseado’.

En Android, si bien la aplicación Mensajes de Google suele ser la aplicación predeterminada para administrar los mensajes SMS, hay otras aplicaciones que se pueden instalar y reemplazar la primera aplicación. O puede que incluso se tenga un celular que no tenga Mensajes instalado.

Entonces, se debe comenzar por habilitar Google Messages para lidiar con el spam, a pesar de que la aplicación en sí ya tiene un filtro incorporado para hacer una cantidad decente de trabajo. Es similar al caso del iPhone, salvo que en Mensajes de Google esta opción está habilitada por defecto, por lo que la propia aplicación avisa con cada SMS de que podía ser SPAM si el contacto no lo tenía en la agenda.

Si aún no está activada, hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir la app de Mensajes.

Pulsar en los tres puntos verticales.

Pulsar en ‘Spam y bloqueado’.

Activar ‘Habilitar protección contra SPAM’.