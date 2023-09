Canales de WhatsApp: qué son, para qué sirven y cómo crearlos

Bad Bunny, Real Madrid y Netflix son tres de los que tienen canales con mayor número de seguidores

Jujuy al día® -En WhatsApp ya está habilitado para 150 países el acceso a los Canales, que son una nueva forma de interacción entre los usuarios donde no hay una conversación, sino que es un espacio privado de publicaciones unidireccionales.

Este nuevo concepto que llega a la aplicación de Meta también será de mucha utilidad para los creadores de contenido, medios de comunicación y entidades oficiales. Por ejemplo, los equipos de fútbol podrán anunciar sus noticias más recientes y los cantantes tener lugar para expresarse con sus seguidores de manera más cercana.

Cómo crear canales de WhatsApp, paso a paso

Cualquier usuario puede crear su canal o el de algún emprendimiento que tenga. Allí va a poder difundir la información que quiera y los seguidores podrán reaccionar a esas publicaciones. Para tener un canal propio hay que seguir los siguientes pasos:

1. Abrir WhatsApp.

2. Ir a la pestaña Novedades.

3. Debajo de los estados aparecerá el panel Canales y el ícono +, en el que se debe hacer clic.

4. Seleccionar la opción Crear un canal.

5. Después de aceptar las condiciones iniciará todo el proceso de creación.

Mientras seguimos los pasos, la aplicación nos irá pidiendo que asignemos un nombre, una imagen y una descripción al canal. Después de tener esta información lista, damos clic en Crear y listo. El siguiente paso será compartir el enlace de ingreso al espacio y empezar a compartir contenido.

Cómo seguir canales de WhatsApp

La otra opción que tenemos con esta nueva herramienta es seguir espacios creados por otras personas o marcas. Para hacerlo tenemos que ir nuevamente a la pestaña Novedades e ir a la parte de abajo, a la sección Canales y darle clic en seguir al que nos interese.

También es posible llegar a un canal a través de un link. Este camino depende de que un medio, una marca o un creador de contenido lo comparta en sus redes sociales y de esa forma lleguemos directamente a él para empezar a seguirlo desde el botón que se ubica en la esquina superior derecha.

Cómo buscar canales de WhatsApp

Al ser una función nueva es posible que no sepamos qué canales ya estén abiertos. Para eso hay una función que nos permite buscarlos y empezar a estar al tanto de las publicaciones de las personas y marcas que nos interesan.

Yendo a la pestaña Novedades encontraremos en la sección Canales el ícono +. Al pulsar allí tendremos que seleccionar la opción Buscar canales y se abrirá una ventana con todas las opciones disponibles. En este espacio hay filtros para ver los chats más activos, los populares, los nuevos y los que pertenecen a un país determinado. Pero también hay un buscador, donde podemos poner el nombre del creador de contenido, marca o entidad que nos interese.

Cuáles son los canales de WhatsApp más populares hasta el momento

Dentro de la opción de búsqueda hay una pestaña llamada Populares. En esa casilla vamos a encontrar los canales que tienen mayor número de seguidores. En este momento, los que ocupan los primeros lugares son Netflix (13.1 millones de seguidores), Real Madrid (11.9 millones) y Bad Bunny (9.4 millones).

Después del top 3 hay otros espacios con un alto número de usuarios como los canales de Katrina Kaif, FC Barcelona, Manchester Ciy, Liverpool y Ashay Kumar.

Al ingresar a estos o cualquiera de los canales ya creados podremos ver todas las publicaciones previas, por lo que no nos perderemos ningún contenido del pasado y además cada contenido que se comparta allí no generará una notificación en WhatsApp, a no ser que las activemos.