Concejales recibieron a la asociación «Cuidando infancias»

Jujuy al día ® – El Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar acompañado por los ediles Patricia Moya, Melisa Silva y José Rodríguez Bárcena, recibieron a representantes de la asociación que trabaja en beneficio de niños y mujeres de nuestra Ciudad. En la oportunidad, se le hizo entrega a la presidente Cecilia Lasserre el reconocimiento Lola Mora, que no pudo recibir en su momento por cuestiones de salud.

Al respecto, Lisandro Aguiar manifestó que «el Concejo Deliberante continuamente trabaja con instituciones de nuestra Ciudad, es por eso que queremos agradecer a Cecilia Lasserre y a todo el equipo que hacen una tarea impresionante por los niños y las mujeres de nuestra ciudad».

Asimismo, añadió: «Quiero agradecer la coordinación de los concejales de nuestra institución, particularmente a las concejalas Patricia Moya y Melisa Silva que articularon acciones importantes en acompañamiento desde el Concejo Deliberante a esta institución y, por supuesto, aprovechar la posibilidad de visibilizar la tarea que desarrollan para que la población pueda conocerlas, y aquellos que lo deseen puedan cooperar. Muchísimas gracias a todo su equipo, el Concejo Deliberante está a disposición para seguir trabajando en conjunto».

Por su parte, Cecilia Lasserre, titular de la asociación, expresó: «Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan, queremos agradecerle al Concejo Deliberante y en particular a Patricia Moya por todo el apoyo que recibimos a lo largo del tiempo. Nuestra asociación desarrolla su trabajo hace 13 años, comenzamos como un grupo de voluntarios que pudimos poner en funcionamiento un refugio para mujeres víctimas de violencia y su grupo familiar, estas mujeres cuando salían no tenían posibilidades de ir a trabajar o de capacitarse, porque sus niños no tenían con quien dejarlos».

«A partir de la pandemia – continuó Lasserre- nos pusimos con el proyecto de un espacio de cuidado, no es una guardería ni es un jardín, es un lugar donde recibimos los niños menores de 6 años mientras su mamá sale a buscar trabajo o trabaja, o se capacita y lo hicimos más abierto ahora, ya que también hay familias monoparentales como el caso de un varón que nos trae a su niña de 3 años y así pudo trabajar mejor. Tenemos dos servicios, el refugio, un lugar de esperanza para personas víctimas de violencia de género y de cuidado para niños menores de 6 años de familias monoparentales», finalizó.