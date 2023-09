Tienda «El Gato» fue declarado Comercio Distinguido

Jujuy al día ® – El dispositivo legal Nº 13/2023 y placa fueron entregados por el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, junto a los concejales José Rodríguez Bárcena y María Galán, a los dueños del tradicional negocio céntrico, Sara Beatriz Endzweing y Fernando Jarovsky.

Al respecto, el concejal José Rodríguez Bárcena afirmó que «reconocemos a los negocios antiguos de Jujuy, notables, con una trayectoria importante, que son parte de la vida y la historia de Jujuy. En el caso de Tienda El Gato con más de 80 años en nuestra Ciudad, en la estructura del mercado central es la tienda más antigua, con anterioridad ya existía sobre calle Alvear y luego se traslada un año después de la inauguración del mercado central esta tradicional tienda jujeña».

«Es un emprendimiento familiar de varias generaciones –continuó Bárcena- esto le da un valor muy importante y la continuidad hacia nuestros días. Un espacio muy visitado, es parte de la cotidianidad de la ciudadanía de Jujuy».

Por su parte, Fernando Jarovsky, yerno del fundador Alter Aszer Endzweing, destacó que «el negocio lleva 85 años, lo fundó mi suegro, al año de la creación del mercado en el año 1937, en el 38 le dieron este local a mi suegro. En este negocio, en el mismo lugar, llevo 62 años, toda una vida. No hay una persona que pueda tener mayor agradecimiento hacia el municipio de Jujuy, en todas las épocas, con todos los gobiernos, al pueblo de Jujuy y en especial al personal que me ayudó, que no soy empleados míos, son mi familia, convivo con ellos más de 8 horas diarias, ellos son los que me ayudaron a progresar».

Por último, Jarovsky remarcó que «para mí es un orgullo haber podido mantener, de la nada, este negocio tanto tiempo en un mismo lugar, siempre me han tratado con deferencia, siempre arreglamos el valor de los alquileres, siempre me felicitaban como en este caso, soy un agradecido», finalizó.