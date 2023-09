WhatsApp confirma si llega o no publicidad a su plataforma

La versión de pago está descartada por completo

Jujuy al día ® – El director de WhatsApp, Will Cathcart, ha desmentido los rumores recientes que sugerían que la aplicación de mensajería planeaba incorporar anuncios en su plataforma.

La declaración surge después de que Financial Times publicara un artículo en el que se especulaba sobre la posibilidad de que plataforma de Meta estuviera considerando introducir anuncios en su servicio de mensajería, lo que habría marcado un cambio en la manera en la que los usuarios interactúan con la app.

“El artículo es falso”, fue el comentario del directivo a través de X, que además le recordó al medio que había escrito mal el nombre de Brian Acton, cofundador de WhatsApp y una figura importante en el desarrollo de la aplicación.

A esto se suma que otro representante de la plataforma aseguró que “aunque no tenemos un registro detallado de cada conversación que alguien ha tenido dentro de la compañía, podemos decir que no estamos probando esto, no estamos trabajando en esto y no está en nuestros planes el poner anuncios en la app”.

En el informe también se rumoreaba que la aplicación estaba planeando la creación de una versión de pago, para que los usuarios evitarán los anuncios y de esa forma optimizar la monetización. Sin embargo, nada de esto es real, según Cathcart, quien dijo que “no estamos haciendo esto”

Los rumores sobre la posible inclusión de anuncios en WhatsApp surgieron debido a las discusiones entre los directivos de Meta. La empresa matriz necesita encontrar otras formas de monetizar una de sus plataformas más grandes y por eso surgieron estas especulaciones, ya que ha sido una de las alternativas que han tomado aplicaciones como X.

De presentarse una eventual implementación de publicidad en la aplicación, se impactaría a los 2.768 millones de usuarios activos mensuales con los que cuenta la plataforma en el mundo, ya que una de las vías por las que se haría publicidad es con el envío de anuncios de las más de 200 millones de marcas registradas en la app para negocios.

WhatsApp permitirá compartir el historial de un grupo

WhatsApp está trabajando en una función que permitirá crear historiales de conversaciones en grupos y compartirlos a las personas que llegan nuevas, con el objetivo de que no se pierdan la información que se ha enviado recientemente y entiendan el contexto de lo que está sucediendo.

WABetaInfo compartió información tras conocer la inclusión de esta opción en una versión de prueba de la aplicación en Android. Por lo que todavía está en desarrollo y no se conoce cuándo llegará a todos los usuarios en el mundo.

Al activarla permitirá que cuando un nuevo miembro se una a un grupo, los mensajes enviados por los participantes en las últimas 24 horas sean compartidos automáticamente.

Esto asegura que los nuevos miembros puedan ponerse al día rápidamente con los temas en discusión y las interacciones previas en el grupo, algo que es útil en casos de conversaciones de estudio en las que hayan compartido archivos importantes o en chats de trabajo en el que se dieran indicaciones y la persona nueva no haya alcanzado a verlas.

En la versión beta se pudo ver cómo funcionará esta herramienta, en la que los administradores tendrá un botón de activación y automáticamente se compartirá el historial cada vez que alguien ingrese al grupo.

En la pantalla de habilitación, WhatsApp deja claro que los mensajes compartidos seguirán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo. Esto se logra mediante la creación de una nueva clave de cifrado para asegurar que los mensajes compartidos estén protegidos y solo puedan ser descifrados por los destinatarios previstos.