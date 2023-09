La historia de los refranes: «La excepción confirma la regla»

Como todos los refranes, suena a sentencia. Pero como no sucede en cualquiera, este depara muchas controversias y hasta repudio. Quizá nazcan de su idea clave: la justificación. Con ella se confirma o se alaba lo que sale de lo habitual.

Jujuy al día ® – Este viejo proverbio castellano se origina en la frase «Exceptio probat regulam». Traduzco, para quienes no hablan latín: “La excepción pone a prueba la regla”.

¡Joder, no es lo mismo, que una cosa es poner a prueba una regla y otra confirmarla!…

¡Y sí! Al doctor Arturo Quirantes, profesor de Física de la Universidad de Granada, no le gusta nada este refrán: “Es una de las expresiones que menos me gustan -afirma-. Como científico, descubro su falacia. Tiendo a pensar que una regla es una regla, y si tiene excepciones lo que hacen es invalidar la regla, no confirmarla. Según mi humilde opinión, si digo `Los coches Ford son azules´ y de repente un Ford rojo cruza la calle, mi hipótesis queda para la papelera. Ni siquiera una interpretación estricta podría salvar mi norma, porque aún admitiendo la existencia de un Ford rojo, nada impide que haya más Ford rojos, o amarillos. Consejito: mejor descartar la norma y buscar otra, que aceptar una regla con tantos contraejemplos caprichosos”.

Quizá, una posible mejor forma de expresar esta frase sería “La excepción refina/amplía/modifica la regla”, esta forma de expresar esta frase es más precisa, porque se da a entender que hubo un error en la generalización, pero claro, es muy larga para refrán…

¿Cuál es el uso más común de La excepción confirma la regla? Cuando se refuta de forma poco seria los ejemplos que contradicen una afirmación excesivamente amplia, por ejemplo: “Juan siempre llega tarde”, “Eso no es cierto, ayer llegó a tiempo”, “Claro, la excepción confirma la regla”…

Y vos, Gustavo Cerati, ¿qué nos confirmás con tu excepción?