Apoyo a equipos de voley Sub 14  para participar de torneos regionales

Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación entregó un subsidio destinado a contribuir a la participación en torneo Regional de vóley femenino sub 14 de Club Atlético Gorriti, Club Atlético Independiente y Sociedad Española y, masculino sub 14 de esta última en Tucumán, con miras a la clasificación para el torneo Argentino de la especialidad.

El secretario de Deportes Hugo Flores recibió a los entrenadores Oscar Lozano y Martín Flores, destacando la relevancia de la participación representando a la provincia en eventos deportivos regionales, así como el acompañamiento oficial a través del compromiso y la asistencia permanente con acciones de fortalecimiento institucional, deportivo y social, según directivas del gobernador de la provincia Gerardo Morales y de la Ministra de Desarrollo Humano Alejandra Martínez.

Oscar Lozano expresó “agradecido en nombre de los tres clubes que estamos afiliados a la Federación Jujeña y que vamos a participar en esta instancia regional para clasificar a la copa argentina que es en noviembre, porque con eso peleamos un poco los costos del viaje”.

Destacó la importancia de la labor conjunta con el gobierno y sus organismos “en forma conjunta tratamos de realizar todas las actividades referentes al vóley federado, con los encuentros, los partidos, sobre todo en los viajes a los distintos regionales porque no solamente es sub 14 y sub 16 sino sub 18 y ahora va a haber sub 12 entonces esta ayuda económica es significativo para los clubes”.

Agregó “no es la primera vez que recibimos ayuda, también fue con la selección provincial que jugó en Tucumán en campeonato Argentino sub 14, fue muy importante para ambas ramas de toda la delegación que compuso para participar en el evento”.

El encargado de Club Atlético Gorriti será Oscar Lozano y Agustina Batallanes de ayudante, de Club Independiente Martín Flores, de Sociedad Española Romina Velázquez en femenino y en masculino el profesor Carlos Zárate.