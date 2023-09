En Monterrico se fusionan por primera vez SAME 107 y el hospital local

Jujuy al día ® -La base SAME inaugurada recientemente se encuentra en instalaciones del Hospital San Isidro Labrador para la respuesta inmediata en emergencias y urgencias.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II que conduce la gestión del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, recientemente inició el trabajo del SAME 107 en Monterrico siendo la primeva vez que la institución comparte edificio con la unidad hospitalaria local, en este caso el Hospital “San Isidro Labrador”.

El equipo brinda cobertura 24 horas para la atención de emergencias y urgencias en la comunidad, la colaboración en asistencia de emergencias y urgencias en la Guardia del hospital que cuenta con una población a cargo cercana a las 22 mil personas con importante proporción en zonas rurales.

12 agentes entre profesionales de enfermería, conductores de vehículos sanitarios y radio operadores que cumplían funciones en el Hospital de Monterrico son actualmente integrantes del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia de la provincia quienes realizaron entrenamiento con cursos específicos para contar con las habilitaciones y destrezas requeridas en asistencia adecuada en los cuadros de emergencia.

El SAME 107 en Monterrico también efectúa las derivaciones indicadas en diferentes situaciones hacia el Hospital de Perico y coordina la capacitación y actualización del personal hospitalario y de la comunidad. Para la respuesta inmediata, la base SAME de Monterrico cuenta también con dos móviles sanitarios, de los cuales uno se encuentra equipado con soporte vital avanzado, es decir, una terapia intensiva móvil para la asistencia en alta complejidad. Desde su puesta en marcha, el equipo del SAME en Monterrico realiza un promedio de entre 8 y 12 asistencias diarias, alcanzando de acuerdo a variables como eventos masivos o época de cosecha, hasta 15 asistencias por día. Monterrico constituye un punto considerado de alto riesgo en materia de emergencias ya que se encuentra en la zona de acceso a la provincia junto a la ruta nacional 34 y Pampa Blanca en proximidad a las rutas 42, 43, 45, y 166 entre otras, en todos los casos con gran circulación vehicular dado también por las múltiples actividades productivas y el crecimiento exponencial del comercio en la región.