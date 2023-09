Jujuy registra un descenso de la deserción escolar en la secundaria

Jujuy al día ® – Así lo demuestra un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. En 2022, el abandono escolar cayó 9,3% respecto a 2018 en todo el país. Jujuy se ubica en el puesto 3.

De acuerdo al último informe que publica el Observatorio de Argentinos por la Educación, el abandono escolar cayó 9,3 puntos porcentuales en los últimos cuatro años en Argentina. En 2018, el 24,4% de los estudiantes de 17 años habían abandonado la escuela. Cuatro años después la cifra desciende al 15,1% entre los estudiantes que tenían 17 años en 2022.

En 2022, las provincias con mayores tasas de abandono acumulado para los estudiantes de 17 años son Santiago del Estero (35,6%), Misiones (34,2%) y Formosa (28,9%). En el otro extremo, las provincias con menor porcentaje de abandono son La Pampa (3,6%), Tierra del Fuego (6,9%) y CABA (9,0%), según los datos del informe “Trayectorias escolares: ¿Cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. En el caso de Santa Fe, la provincia aparece en la posición 14 (24.2).

En el período analizado, el abandono escolar acumulado para los estudiantes de 17 años disminuyó en todas las provincias, aunque en distintas proporciones. Las mayores reducciones se dieron en San Luis (14,3 pp), Mendoza (13,3 pp) y Jujuy (11,1 pp). En cambio, La Rioja (4,5 pp), Chaco (5,5 pp) y Misiones (5,7 pp) son las que menos redujeron el abandono acumulado a los 17 años.

Según Paz Míguez, Directora Ejecutiva de Fundación Éforo y coautora del informe, “si bien los datos oficiales analizados estiman que el nivel de abandono escolar en la escuela secundaria bajó en todas las jurisdicciones argentinas durante los últimos años, la buena noticia tiene sus limitaciones”.

“Como ocurre con otros sistemas de información en nuestro país, la información educativa está fragmentada y no es concluyente para medir el abandono escolar. Al considerar la tasa de matrícula declarada en el marco del Relevamiento Anual (RA), no es posible conocer, por ejemplo, si quieres se inscribieron al inicio del ciclo lectivo dejaron la escuela durante el año, tampoco se considera en este análisis terminalidad, niveles de aprendizaje ni a quienes quedaron por fuera del sistema, es decir, estudiantes que no se matricularon”, explicó.

Y concluyó: “a esto se suman las dificultades para recolectar información durante la pandemia así como los cambios en los regímenes de promoción”.

El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación ubica a la provincia de Santa Fe en la posición 14 (24,4%). Con peores indicadores aparecen Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Neuquén, Salta y Córdoba.