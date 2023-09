Más de 2.100 personas formaron parte de Experiencia Endeavor NOA

Jujuy al día ® – Emprendedores de toda la región, referentes nacionales, estudiantes y las mentes que están cambiando el mundo hicieron que Experiencia Endeavor NOA sea un éxito. Nuevamente, con el respaldo del Gobierno de Jujuy , la inspiración, la emoción y el aprendizaje fueron los pilares de una jornada memorable en la provincia.

Cuando la inspiración llama a la puerta, no hay quien la detenga y en este caso la red Endeavor abrió de par en par las puertas de un espacio donde reinó la conexión, la emoción y las historias de gente que cambió su realidad para cambiar el mundo.

Con la presencia de más de 2100 personas, la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy se vio repleta de emprendedores con ganas de aprender y crecer.

“Hay más de 2100 personas que se inscribieron hasta el día de hoy porque quieren inspirarse, capacitarse y conectarse. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, sobre todos a los que tuvieron que viajar para estar aquí, eso muestra sin dudas las ganas que hay de generar un cambio. Mi invitación del dia de hoy es que sean agentes de cambio, que se inspiren, se capaciten y que cuando vuelvan a sus casa y trabajos transmitan lo aprendido, inspiren a otro. Si ustedes contagian lo que viven aquí vamos a tener un efecto multiplicador impresionante para generar un gran cambio para nuestra Argentina”, inició dando la bienvenida Denise Toll Stordeur, directora de Endeavor NOA.

Fue el CEO y Co Founder de Asteroid, Mateo Salvatto quien dio inicio a la jornada luego del recibimiento por parte de los directivos de Endeavor y autoridades provinciales. “En un mundo donde la IA hace de todo, donde hay autos que se manejan solos, hay una comunidad de más de 350 millones de personas en el mundo sufren exclusión”, marcó Mateo Salvatto para luego contar el caso de “Hablalo”, una app desarrollada por su empresa, que se destaca por su innovación humanitaria y por el impacto en el desarrollo social de sus usuarios. La misma ya cuenta con 400.000 usuarios en todo el mundo y facilita la comunicación a personas con discapacidad. “Cualquiera puede cambiar el mundo. Somos un país construido para emprender, con 5 premios nobel, con más unicornios per cápita. Somos el país de los emprendedores. La única forma que tenemos para encauzar Argentina es que todos salgamos de acá a aportar a nuestras comunidades”, finalizó Mateo Salvatto. Nicolás Fernández Miranda, docente universitario y divulgador científico fue el siguiente en subir al escenario para demostrarnos que “para que el aprendizaje sea efectivo, ustedes lo tienen que vivir”. Con ejercicios didácticos, Nicolás puso en movimiento a todos los asistentes para demostrarnos que el aprendizaje y emprender no tienen por qué ser tareas aburridas. ¿Sabías que poniendo un 1% de esfuerzo constante podés conseguir los resultados que buscás? María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina continuó la jornada invitando a María Virginia La Bruna y Jeremy Kraayenbrink al escenario para dar a conocer las historias de Nuni Smile y Un Mate respectivamente. Dos emprendimientos que traspasan fronteras con sus productos. El primer workshop de esta Experiencia Endeavor estuvo en manos de Jessi Jalife, de Jalife Brothers, quien dio cátedra respecto al arte de construir comunidades digitales, con herramientas y ejemplos claros de marcas e influencers. Antes del primer break de la jornada el ilusionista e influencer cordobés Willy Magia encantó al público presente. Seguidamente Antonieta Rodríguez, de Food 4 You y María Eugenia Farias, de Puna BIO, dialogaron sobre biotecnología, tanto en la alimentación, como en el desarrollo de aplicaciones relacionadas al tema. “Decidí emprender para causar efectos positivos en la persona. Pensar que con la alimentación puede mejorar la salud de esas personas”, explicó Antonieta Rodríguez a la hora de compartir los inicios de Food 4 you. Por su parte, María Eugenia Farías relató su historia de vida hasta llegar a desarrollar Puna Bio, una startup que crea insumos agrícolas con microorganismos de la Puna. Los workshops a cargo de Jr. Achievement y Ualá también tuvieron lugar durante el evento, para luego continuar con las exposiciones finales de Magdalena Day y Pablo Giesenow. Como referente en el sector real state, Magdalena Day recordó aquellos momentos de su vida que le demostraron su deseo de dar soluciones habitacionales a la gente. Aquel anhelo no solo se convirtió en realidad, sino que la posicionan como una de las referentes más relevantes a nivel nacional. Con un auditorio aplaudiendo de pie, fue el turno de Pablo Giesenow, director de Discapacidad de la Ciudad de Córdoba quien, a través de su historia de vida, demostró que no hay límites, solo excusas. Movilizante hasta las lágrimas, su testimonio fue la manera perfecta para terminar la ronda de speakers de esta nueva Experiencia Endeavor NOA. La jornada finalizó con las rondas de mentoreo a cargo de los expertos de la Red Endeavor, donde se abordaron diferentes temáticas sobre la construcción de marca, la comunicación, neurociencia y más herramientas para que los presentes despejen sus dudas. En paralelo, se celebró la Networking Party, donde todos los participantes del evento aprovecharon el espacio para fortalecer vínculos e intercambiar contactos. De esta forma, una vez más Experiencia Endeavor NOA cumplió su objetivo de brindar un evento hecho por y para emprendedores de alto impacto, que quedará en el recuerdo de todos los asistentes hasta un nuevo encuentro.9