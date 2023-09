Jujuy: conducía alcoholizado y volcó el vehículo donde viajaba con su familia

Jujuy al día ® – En un incidente ocurrido en la RP N°1, a la altura de la rotonda del escuadrón de Gendarmería, en la madrugada de ayer, alrededor de las 01:02 horas, se produjo el vuelco marca Ford, modelo TDCI.

El conductor, de 33 años, con domicilio en Barrio Norte de San Salvador de Jujuy, iba acompañado por su esposa, de 34 años, y su pequeña hija de 2 años.

Según el conductor, cuando se disponía a pasar por la rotonda, perdió el control del vehículo, que terminó volcado en la cinta asfáltica, quedando en posición invertida.

El personal del Same examinó a los ocupantes y confirmó que afortunadamente no sufrieron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado.

Sin embargo, el conductor arrojó un resultado de 0,24 g/l en el test de alcoholemia, lo que indicó que estaba llevando a su familia alcoholizado.