El Gobernador inauguró la sede del SAME en Monterrico

Jujuy al día ® – El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, dejó inaugurada la sede del Servicio de Asistencia de Emergencia (SAME) de la localidad de Monterrico. Esta oficina funcionará en el mismo edificio donde presta servicios hoy el hospital local. Esta base operativa tendrá 15 asistencias diarias en promedio.

«Muchas gracias esta era una gran necesidad, cada vez que lo encontraba a Pablo le decía que Monterrico es una ciudad grande, «Monterrico es una ciudad grande, con una geografía compleja, por eso necesitábamos una base del SAME», señaló la senadora Silvia Giacoppo.

A su turno el mandatario señaló que «es un gusto dar un paso más de los muchos que dimos en el camino a la descentralización de la salud que es fundamental»y resaltó que «esta es la gestión que más invirtió en Salud, en toda la historia de la provincia».

«Tenemos que reafirmar los conceptos de educación pública y salud pública», enfatizó el gobernador, quien finalmente puntualizó: «Quiero saludar y felicitar a la gente del SAME, que está en todos lados, que cuidan a los jujeños y, sobre todo, que salvan vidas». «El gobernador nos pidió la descentralización de la salud, que es, nada más ni nada menos, que llevar soluciones a las personas en el lugar donde vive», señaló Gustavo Bohuid, ministro de Salud. Por su parte, el titular del SAME, Pablo Jure, contó que cuando «iniciamos en el SAME, teníamos 16 ambulancias con muy pocos recursos. Hoy tenemos 48 móviles operativos». «Además tenemos 22 bases soportes, que son fundamentales para llevar el servicio de emergencia a los lugares donde era casi imposible que lleguen las prestaciones de salud», sostuvo.