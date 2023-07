Jujuy, incidentes del 20 de junio: la Fiscalía sostiene que no se descarta una posible instigación 

El Fiscal a cargo de la causa afirmó que “El simple acto de instigar tipifica la conducta penal en una figura delictiva”

El titular de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 1 del MPA, Dr. Walter Rondón, destacó la labor investigativa que se lleva a cabo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en relación a los incidentes ocurridos en junio en Purmamarca y en la Legislatura de la Provincia.

Aclaró que él está a cargo de los sucesos en la localidad de Purmamarca, mientras que el Dr. Diego Funes (Delitos Económicos y contra la Administración Pública 2) investiga lo relacionado con la Legislatura.

En este sentido, dejó claro que, si bien hay muchas personas bajo investigación, ninguna de ellas está privada de libertad y actualmente se está llevando a cabo la ronda de declaraciones indagatorias. También explicó que la investigación fue iniciada de oficio, por lo que no se requirió ninguna denuncia tanto por la comisión de estos hechos como por la instigación de los mismos.

El fiscal recordó que las imputaciones se refieren a la comisión de delitos de estragos (debido a que se afectó el Digesto -compendio de leyes- y la Biblioteca de la Legislatura), daños, daño al erario público, atentado y resistencia a la autoridad, agravados por haber agredido a la autoridad. Por lo tanto, en la actualidad se está buscando obtener todas las grabaciones en video para identificar a las personas que arrojaron piedras, causaron lesiones y quemaron vehículos particulares.

Con respecto a las personas bajo investigación, recordó que todas han sido informadas de la imputación, han designado abogados defensores y actualmente se están tomando sus declaraciones indagatorias.

En cuanto a la situación en Purmamarca, indicó que algunas de las personas citadas residen en lugares alejados, pero se intentará realizar las audiencias correspondientes por teleconferencia para cumplir con el proceso.

Cuando se le preguntó sobre el origen de las denuncias y si algunas de ellas se referían a una posible instigación, el fiscal explicó que «se actuó de oficio y que, en el caso de una instigación, no es necesario que haya una denuncia. Es nuestra obligación como fiscales (lo establecen el Código Penal y el Código Procesal Penal) iniciar la acción penal de oficio». Precisó que se está trabajando específicamente en este aspecto, ya que no se descarta una posible instigación, y ejemplificó que «se trata de un delito abstracto, que no requiere que se logre el resultado del hecho instigado. El simple acto de instigar tipifica la conducta penal en una figura delictiva».

Finalmente, en cuanto a la situación de las personas involucradas en el caso de Purmamarca, el Dr. Walter Rondón señaló que de los 24 imputados, la mitad ya ha designado defensor y ha sido informada de la imputación, mientras que los restantes no pudieron asistir debido a que residen en zonas alejadas y por los cortes de ruta.