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Jujuy: estado de transitabilidad por rutas nacionales y provinciales

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Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informa el estado de las rutas nacionales y provinciales en estos momentos.

RN 34 TRANSITABLE

RN 66 TRANSITABLE

RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs

RN 9  KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min

RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: SE HABILITA CADA 6HS

RN 9 KM1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 HS POR 15 MINUTOS

RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SIN MODALIDAD DE PASO

CORTE TOTAL

RUTA PROV 11 ALT INGRESO LOC DE TUSAQUILLAS- CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA HORA

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