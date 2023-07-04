Jujuy: estado de transitabilidad por rutas nacionales y provinciales

Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informa el estado de las rutas nacionales y provinciales en estos momentos.
RUTAS NACIONALES
RN 34 ALT PUENTE SAN LORENZO CORTE TOTAL: PASO CADA 2 HS
RN 34 ALT PUENTE SAN PEDRO CORTE TOTAL: MODALIDAD CADA UNA HORA POR 15 MIN
RUTA NAC. 66 ALT EL PONGO: TRANSITABLE
RN 66 ALT ADUANA SENTIDO SUR NORTE CORTE TOTAL: MODALIDAD A CORFIRMAR
RN 66 ALT NUEVA TERMINAL SENTIDO SUR NORTE CORTE TOTAL: DESVIO POR RP 1
RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3hs
RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min
RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 30 min
RN 9 Y RP 13 ALT ACC ITURBE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: SE HABILITA CADA 6HS
RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6 HS POR 15 MINUTOS
RN 9 ALT BOLICHE IBIZA CORTE TOTAL CON DESVIOS POR COLECTORA
RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h
RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SIN MODALIDAD DE PASO
RP 1 ALT HIERRONORT: CORTE TOTAL, CON DESVIOS POR AV. CORRIENTES