Jujuy: Agencias de Viajes y Turismo reportan pérdidas “muy grandes” y cancelación de servicios debido a los cortes de ruta

Jujuy al día ® – En una entrevista con nuestro medio, la titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la provincia, Mónica Choque, se refirió al perjuicio en el sector fruto de los diferentes cortes de ruta que existen en la provincia y aseguraron que en la actualidad “se cancelaron todas las excursiones”.

Al respecto, Choque manifestó “las agencias de viajes están muy afectadas desde el momento en que comenzaron los cortes, el fin de semana este que se pasó, que justo era la última semana de Previaje, la provincia estaba llena de turistas, tanto acá del lado de San Salvador de Jujuy, como del otro lado de la Quebrada y teníamos compromisos, excursiones vendidas, ya con anticipación, por el tema de Previaje, le vuelvo a repetir, por lo cual tuvimos que salir a hacer lo posible y lo imposible, para poder cumplir con los servicios, para evitar la los reclamos de los pasajeros”.

“En cierta parte y con mucho esfuerzo se pudo, pero fue muy, muy complicado, y la verdad que los turistas no se merecían pasar por las circunstancias que pasaron”.

Mencionó que “dicho esto, hoy, en la actualidad, hemos suspendido todas las excursiones en un 100%, porque no es posible realizarlas directamente. Ya sea: Salinas grandes, con Purmamarca, ya sea Hornocal, ya sea el circuito de la Quebrada, no se puede realizar. Así que se cancelaron todas las excursiones, no están saliendo los vehículos”.

“Toda lo que son las ventas de julio o lo que es la temporada de invierno, la gente, la mayoría, por seguridad y por lo que ven desde afuera, nos consultan cuál es la situación y nosotros tenemos la obligación de informar, por lo que reprogramaron para irse en algunos casos a Salta, otros directamente cancelaron. O sea que la situación es muy complicada, muy complicada”.

Sobre la pérdida económica que le significa los cortes, sostuvo “eso es cierto pero hay que contemplar que en una agencia de viajes no solo se compra una excursión, se compra un paquete turístico, el cual incluye alojamiento en San Salvador o en la Quebrada, traslados del Aeropuerto o Terminal de Ómnibus al hotel, excursiones dentro de los paquetes, por lo que que las pérdidas son muy, muy grandes”.

“La verdad que no pensábamos vivir esto, pasar esto, luego de tantos años de trabajar tranquilos. Así que la verdad, este es un golpe muy fuerte, esperamos que esto se pueda solucionar”