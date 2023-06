VPH, chequeate: el test para detección temprana de cáncer de cuello de útero es simple y rápido

Jujuy al día ® – Se realiza de manera gratuita en CAPS, hospitales, en el consultorio específico del CEN y en el Móvil Sanitario que durante julio recorrerá la capital jujeña.

De acuerdo al Plan Estratégico de Salud II que fija los esfuerzos en la prevención, asegurando accesibilidad de la población en cualquier punto del territorio provincial, el Ministerio de Salud de Jujuy dispone de una estrategia integral para la detección temprana de factores de riesgo y de diferentes patologías.

En ese marco, los equipos de salud se abocan a fortalecer el cuidado de la salud de la mujer especialmente con el test para detectar el Virus de Papiloma Humano (VPH) que puede ocasionar cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer, evitando la incidencia de esta enfermedad en la población y de manera consecuente, reduciendo la mortalidad.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que afecta muy frecuentemente tanto a mujeres como a varones y que se transmite por contacto sexual, siendo muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas. Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal. En la mayoría de los casos, el VPH se autolimita sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones se manifiesta de manera permanente pudiendo evolucionar a diferentes tipos de cáncer de los cuales el más frecuente es el de cuello de útero en la mujer. La infección por VPH puede evolucionar a otros tipos de cáncer como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos. El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia mundial estimada de 604.000 nuevos casos y 342.000 muertes en 2020. En Argentina es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en mujeres, y el cuarto tumor que más muerte causa en esta población: se estima que cada año 4.500 nuevas mujeres son diagnosticadas y más de 2.100 fallecen a causa de esta enfermedad.

Los controles periódicos son la clave

Acceder a los controles médicos al menos dos veces al año es fundamental para el tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida porque el VPH puede producir lesiones en el cuello uterino de la mujer. El virus se reconoce en la mujer mediante un test que se realiza junto con el Papanicolaou. Si las lesiones son detectadas a tiempo, se inicia tratamiento y se alcanza cien por ciento de curación. Cuando el chequeo no se cumple de manera periódica, el VPH puede avanzar lesionando severamente el cuello del útero y llegando a un diagnóstico de cáncer en estadíos no operables. En ocasiones ocurre, que entre las personas con diagnóstico de cáncer de cuello cervicouterino no haya estudios previos, lo que disminuye las posibilidades de tratamiento adecuado.

¿Dónde acudir para el test de VPH?

La estrategia en Jujuy establece plena accesibilidad a la prueba en:

CAPS y Nodos

Red de hospitales públicos

Consultorio VPH en Centro de Especialidades Norte (CEN): Independencia 41, San Salvador de Jujuy los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 15 horas, por demanda espontánea

Móvil Sanitario: de acuerdo al siguiente cronograma previsto para julio en la capital jujeña

05/07: CAPS Ciudad de Nieva (Pedro del Portal N° 435). 9 a 13 horas

06/07: CAPS La Viña (El Pensamiento N° 688, Barrio Chijra). 13 a 17 horas

07/07: CAPS El Chingo (Manzana 17, Avenida Maimará S/N). 9 a 13 horas

08/07: CAPS Coronel Arias (Monteagudo N° 1699 esq. Agüero). 9 a 13 horas

12/07: CAPS Santa Rita (Arismendi esq. Burela N° 615). 9 a 13 horas

13/07: CAPS Huaico (Lucía Rueda N° 55). 13 a 17 horas

14/07: CAPS Moreno (Perú esq. Panamá). 9 a 13 horas

15/07: CAPS Castañeda (Dr. Baldi esq. Rocha Solórzano. 790 Viviendas). 9 a 13 horas

19/07: CAPS San Cayetano (Chacabuco esq. 20 de Febrero. Barrio Kennedy). 9 a 13 horas

20 y 21/07: Centro Empleados de Comercio (Lavalle N° 344). 13 a 17 horas

22/07: CAPS Luján (Caseros N° 333). 9 a 13 horas

26/07: CAPS Campo Verde (Calle N° 67 esq. 64). 9 a 13 horas

27/07: CAPS San Francisco de Álava (Tilquiza N° 781). 13 a 17 horas

28/07: CAPS 249 VIVIENDAS (Zegada N° 740 esq. Deán Funes). 13 a 17 horas

29/07: CAPS ALBERDI (Sucre N° 2190). 9 a 13 horas

Vacuna VPH

El método primario de prevención del cáncer cervicouterino es la vacuna frente al VPH, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. Se aplica en dos dosis a niñas y niños de 11 años de edad con un intervalo de 6 meses y resulta de gran efectividad en la vida adulta. Se estima que la vacunación para VPH puede prevenir cerca del 70% de los casos de cáncer cervicouterino.

Importante

Por consultas, el Programa Provincial De Prevención de Cáncer Cervicouterino se ubica en Güemes 1325 esquina Coronel Puch- 1° Piso (Casa de Piedra), San Salvador de Jujuy. También se puede llamar al 388- 4315105; Hospital Pablo Soria: 0388- 4221256/57/58/59 interno 262 o al celular 388-4567339. Por mail: [email protected]