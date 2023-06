Se realizó una reunión con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad

Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Alejandra Martínez, a través de las distintas áreas de inclusión y junto a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador, se reunió con referentes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

«Fundamentalmente queremos destacar el artículo 48, que amplía los derechos sobre las personas en situación de discapacidad», señaló la ministra Alejandra Martínez.

«Quiero agradecer a los convencionales constituyentes, Omar Gutiérrez, Mariano Zurueta, Antonio Alejo, Daniela Amerise, que nos acompañaron, por aclarar las dudas y ampliar información respecto de los nuevos alcances de la reforma parcial de la Constitución», agregó la funcionaria.

«También en la reunión generamos una amplia agenda de trabajo a través de la Dirección Provincial de Inclusión, a cargo de Claudia Choque», señaló la ministra

Los convencionales compararon los artículos de las dos Constituciones y se explayaron respecto de las nuevas garantías. El Estado garantiza todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 1986 la antigua Constitución no menciona explícitamente la garantía de derechos fundamentales para las personas en situación de discapacidad. Mientras que en la Constitución actual el Estado propicia el acompañamiento y apoyo a las familias de personas en situación de discapacidad. En la antigua Constitución no menciona el acompañamiento y apoyo a las familias de personas en situación de discapacidad. En la nueva Carta Magna el Estado promueve la toma de conciencia, buenas prácticas y el principio de solidaridad en la ciudadanía para lograr una inclusión social efectiva. En la ley rectora de 1986 no se menciona la promoción de conciencia, buenas prácticas y solidaridad en relación a la inclusión de personas en situación de discapacidad. Mientras que en la actual las políticas públicas estarán orientadas a remover los obstáculos que impidan la plena y efectiva participación las personas en situación de discapacidad en igualdad de oportunidades. En la vieja redacción tampoco se menciona la orientación de políticas públicas para remover obstáculos a la participación de personas en situación de discapacidad. Acompañaron en la Jornada todas la áreas de trabajo dependiente de la Secretaría de Políticas Socioculturales y Abordaje Interseccional a cargo de Rebeca Chambi.