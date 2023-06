«Un paso adelante»: explicaron avances de la nueva Constitución ante vecinos de Puesto Viejo

Jujuy al día ® – La convencional constituyente Cristina Fernández Blanco dio a conocer en Puesto Viejo los aspectos que hacen de la nueva Constitución «un paso adelante» en materia de justicia y educación, sosteniendo que «no hemos limitado derechos a ningún colectivo ni a ningún habitante; hemos dictado una Constitución que es una carta de navegación para la Jujuy en paz y crecimiento que todos queremos».

Durante el encuentro con los vecinos del lugar, el diputado Gustavo Arias refirió detalladamente el proceso de modificación de la Carta Magna, a partir del proyecto de ley enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo solicitando la declaración de necesidad de la reforma, el que aprobado se convirtió en la ley que estableció el temario estricto y específico sobre el que se trabajó en la Convención Constituyente.

También “se explicó claramente cómo fue la composición de fuerzas resultado de la elección del 7 de mayo dentro de la Convención, aclarando en todo momento que con el número de convencionales del Frente Cambia Jujuy existía la posibilidad de sacar la Constitución sin el voto de los otros bloques porque teníamos mayoría. Sin embargo, primó el diálogo, el consenso y eso quedó demostrado en todas las expresiones que nacieron de la bancada del Frente Justicialista, diciendo que ha sido un trabajo de construcción colectiva”, señaló Fernández Blanco.

“Asimismo, hemos destacado que fue un trabajo sumamente consensuado y que quien quiso trabajar, trabajó, y que hubo un grupo que siempre con acciones disruptivas, trataba de distraernos de la construcción que estábamos haciendo para los mejores tiempos de la provincia de Jujuy”, agregó.

En el encuentro con los vecinos –destacó la convencional- “se habló del derecho de Enseñar y aprender del artículo 32 que no fue tocado; también del artículo 37 del derecho a la Protesta y les contamos que en realidad lo que hicimos fue rescatar un valor inclaudicable que hemos logrado a lo largo de ocho años de gestión, que es la paz social”. “Nadie ha tenido la intención de limitar ningún derecho, muy por el contrario, los derechos han sido ampliados”, afirmó y añadió que “en este momento está siendo analizado a nivel nacional por constitucionalistas todo el temario puesto a consideración de la Convención y resuelto afirmativamente y estamos plenamente seguros que de esos ámbitos también saldrá el respaldo al trabajo que hemos hecho”. Consejo de la Magistratura y juicios por jurados “También hemos explicado que la reforma en cuanto a la organización de la justicia es realmente un paso adelante, al haber establecido el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento, lo mismo la independencia de los ministerios de la Acusación y la Defensa; sin ninguna duda esta organización nueva que se prevé para la Justicia, traerá fundamentalmente la celeridad que es lo que necesitamos, partiendo del axioma que dice que justicia lenta no es justicia. Todos los jujeños queremos tener una justicia más efectiva, más rápida y más ágil, y de eso se trata la reforma introducida”, subrayó. La importancia del juicio por jurados incorporado en la carta magna, fue otro de los puntos explicados: “somos una provincia pionera en lo que hace al establecimiento del juicio por jurados, porque mucho se ha hablado después de la reforma de 1994 de la Constitución nacional que lo establece, pero no hay ninguna otra provincia argentina que lo tenga con raigambre constitucional”, señaló. En cuanto a los aspectos educativos de la reforma, dijo que “hablamos de los nuevos principios para la organización de los servicios educativos que debe brindar el Estado, de las nuevas normas en la relación de la comunidad educativa, de los jóvenes, cooperadoras; luego establecer la carrera docente actualizada, que no es que se saca el Estatuto Docente de ninguna manera. Los mismos gremios pidieron que se modernicen las reglas de un estatuto docente que es del siglo pasado, que data de la década del 70 por decretos de la Dictadura militar”. En este sentido, se debe tratar «que la relación, la carrera docente y el hecho educativo estén regidos por leyes de un nuevo siglo, donde prevemos, por ejemplo, la informática como disciplina obligatoria”. Por otro lado, Fernández Blanco remarcó que ante los vecinos de Puesto Viejo se dejó aclarada la cuestión de las críticas al poco tiempo de debate: “probablemente haya sido escaso considerando el tiempo transcurrido desde la asunción de los convencionales hasta la terminación de la tarea, pero debemos recordar que cuando se trata la ley de necesidad de la reforma ya existía un amplio informe que habían recogido los diputados provinciales de los distintos espacios que fueron convocados”. “Estamos orgullosos de haber hecho el trabajo que hicimos, con la conciencia tranquila porque no hemos limitado derechos a ningún colectivo ni a ningún habitante; hemos dictado una constitución que es una carta de navegación para la Jujuy en paz y crecimiento que todos queremos”, definió. “Rechazamos y repudiamos todos los actos de violencia que se sucedieron después, alimentados por quienes no pueden ganar por el voto democrático e intentan desvirtuar el mensaje del pueblo jujeño en las urnas”, concluyó. Tomaron parte de la reunión con los vecinos el intendente Marcelo López y funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia.