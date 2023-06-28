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Jujuy: estado de transitabilidad por rutas nacionales y provinciales

By redaccionuno
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Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informa el estado de las rutas nacionales y provinciales en estos momentos.

RUTAS NACIONALES

RN 34 ALT. PUENTE SAN LORENZO: CORTE TOTAL, SE HABILITARA DE 12:00h HASTA LAS 14:00h

RUTA NAC. 66: TRANSITABLE

RN 9 KM 1773 ACC. TILCARA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

RN 9 KM 1805 ACC. NORTE DE UQUIA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

RN 9 KM 1811,5 PARAJE SAN ROQUE: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h POR 15 min

RN 9 Y RN 52 ALT ACC PURMAMARCA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

RN 9 KM 1900 ACC. SUR DE ABRA PAMPA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 4h

RN 9 KM 1971 ACC. LA QUIACA: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 4h

RN 52 KM 135 ALT. LOC. DE SUSQUES: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

RN 52 ACC. CAUCHARI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 3h

RN 40 ACC. CORANZULI: CORTE TOTAL, SE HABILITA CADA 6h

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