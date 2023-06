Juegos Evita: se disputan las instancias locales

Jujuy al día ® – Este jueves 29 se van a jugar las semifinales y final en fútbol 11 masculino como también ajedrez desde los 60 años, ambos clasificatorios a los Juegos Evita.

El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación informó que el jueves 29 de junio en el marco de los Juegos Evita que implementa en la provincia, se llevarán a cabo las instancias locales por Capital de fútbol 11 masculino sub 16 y ajedrez para personas mayores.

En cancha de Asociación Deportiva y Cultural de Profesionales Universitarios de Jujuy a las 9 horas se disputarán las semifinales entre Club Atlético Gorriti versus Escuela de Educación Técnica 2 “Profesor Jesús Raúl Salazar” y, EMDEI versus Colegio Secundario 62 Juan de La Salle; a las 10 será la final que definirá el campeón local.

Por la tarde desde las 14 horas en dependencias de la Secretaría de Deportes y Recreación ubicadas en avenida Senador Pérez, se desarrollarán las alternativas de ajedrez en categoría personas mayores, de las que participarán deportistas desde los 60 años, buscando clasificar a la siguiente instancia del certamen.

Recientemente en la categoría mencionada se concretó la Instancia por Capital de pádel, que tuvo lugar en instalaciones de 5 M Padel Indoor Club de Yala, en la que se clasificaron a la siguiente etapa las duplas compuestas por Raquel Nasif y Esther Ponce en femenino y Luis Ovando Horacio Bejarano en masculino, con el acompañamiento de Gonzalo Torres coordinador Integral de Actividad Deportiva. Luego de desarrollados los encuentros de fútbol 11 resultaron ganadores en masculino en categoría sub 14 el conjunto de Club Atlético Gorriti, en femenino sub 14 Club Social y Deportivo Universitario 23 de Agosto, en sub 16 Club Olga Aredez, en tanto que en Futsal femenino sub 15 Colegio Secundario 62 Juan B. de La Salle y en fútbol 7 mixto sub 14 Club Social y Deportivo 23 de Agosto contando con la presencia del profesor Eduardo Ortuño Director de Deporte y Recreación.