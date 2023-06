Concurso ‘El saber Ilumina’, con nuevo plazo

Jujuy al día ® – El Concurso ‘El saber ilumina’, sobre uso responsable y eficiente de energía tiene nuevo plazo de presentación de los planes de acción: 14 de julio.

La Secretaría de Energía de la Provincia comunicó la ampliación de plazos del Concurso ‘El saber ilumina’ hasta la primera quincena de julio, para que escuelas primarias estatales participantes, 16 en total inscritas, presenten su plan de acción.

El robo y vandalización recientes de un transformador (en RN 66) y de tablero y comandos (en RN 9), respectivamente, afectaron el alumbrado público y energía en

El concurso ‘El saber ilumina’ hace eje en el uso responsable de la energía y cuidado del ambiente en escuelas primarias, y fue diseñado por la Secretaría de Energía, que funciona en la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda.

La iniciativa fue lanzada en marzo de este año, en conjunto con el Ministerio de Educación, para instituciones educativas de gestión estatal y municipal del nivel Primario. Tiene como objetivo generar más conciencia sobre el uso responsable y eficiente de la energía, por el cuidado del ambiente y para incorporar el concepto de desarrollo sostenible en instituciones educativas.

16 escuelas están participando del certamen, y gran parte de ellos ya presentaron los proyectos para concursar por la categoría de “Mejor plan de acción”, donde dichas escuelas diseñan un plan colectivo con acciones para reducir el consumo de energía eléctrica, con un impacto positivo en la comunidad, no solo con la eficiencia energética, sino también con acciones para el cuidado ambiental. Es de destacar que este concurso, incluye, asimismo, una segunda categoría: “Menor consumo”; competencia en los establecimiento compiten entre sí aunque para superarse al interior de ellas mismas: durante los meses de abril, mayo, junio y parte de julio, se compararán los consumos de energía eléctrica de cada escuela contra los mismos periodos del año anterior. Las escuelas que logren reducir más su consumo de energía serán las ganadoras. Agustina Otaola, directora Provincial de Energía ahondó sobre la primera categoría, ‘Mejor plan de acción’: “la participación se da durante los meses de mayo hasta mediados de julio, periodo en que los colegios deberán llevar adelante su plan de acción; la mayoría ya lo han presentado, a la vez que otros nos han pedido ampliar el acompañamiento para poder llevar a cabo distintas actividades”. Sobre las experiencias vividas en los establecimientos que ya expusieron su proyecto, Otalola compartió que “hay escuelas que lo conectaron con feria de ciencias, otras diseñaron demostraciones; difundieron campañas de concientización para las personas en las calles, entre otras acciones que nos sorprendieron y no podías imaginar al llevar adelante este programa”. Continuó “esto nos demuestra que la imaginación de los niños no tiene fin, a la vez que tienen mucho más incorporados que nosotros estos buenos hábitos en relación al cuidado del medio ambiente”. Respecto de la ampliación de plazos, que inicialmente eran hasta junio, la directora comentó: “ante la situación de público conocimiento, respecto del pedido salarial justo y legítimo de los docentes y al cual respondimos desde el Gobierno, consideramos importante prorrogar la fecha de finalización del concurso hasta el comienzo de las vacaciones de invierno, teniendo en cuenta que los estudiantes tuvieron días sin clases, por lo que los establecimientos participantes podrán presentar su plan de acción hasta el 14 de julio”.