Jujuy: estado de transitabilidad por rutas nacionales y provinciales

Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informa el estado de las rutas nacionales y provinciales en estos momentos.
RUTAS NACIONALES
RN 34 km 1287 ALT PUENTE RIO PIEDRAS
TRANSITABLE
RN 34 km 1265 LOCALIDAD DE CAIMANCITO
TRANSITABLE
RN 34 km 1226 ACC NORTE A LA LOC DE FRAILE PINTADO
TRANSITABLE
RN 34 km 1188 ALT PUENTE SAN PEDRO
TRANSITABLE
RN 66 KM 23 ALT FINCA EL PONGO
CORTE TOTAL, MODALIDAD SE HABILITA MEDIA CALZADA AMBOS SENTIDOS CADA 30 MIN
RN 9 km 1970 ACCESO EL CARMEN
TRANSITABLE
RN 9 km 1773 ACCESO A LOCALIDAD DE TILCARA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS POR 15 MINUTOS
RN 9 KM 1805 ACCESO NORTE DE UQUIA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS POR 15 MINUTOS
RN 9 km 1811,5 PARAJE SAN ROQUE
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS POR 15 MINUTOS
RN 9 Y RN 52 ALT ACC LOC PURMAMARCA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS
RN 9 km 1900 ACCESO SUR CIUDAD DE ABRA PAMPA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS
RN 9 km 1971 ACCESO A CIUDAD DE LA QUIACA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS CON MODALIDAD DE PASO CADA 4 HORAS
RN 9 km 1841 ACCESO ITURBE
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 1 HORAS
RN 52 km 135 ALTURA LOCALIDAD DE SUSQUES
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS
RN 52 y RN 40 alt acc. LOCALIDAD DEL HUANCAR
TRANSITABLE
RN 52 acc a CAUCHARI
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS
RN 52 RP 70 INGRESO EXAR
TRANSITABLE
RN 40 ALTURA ACC. LOC. DE CORANZULI
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS
RUTAS PROVINCIALES
RP 6 ALT B° NUEVA ESPERANZA
TRANSITABLE
RP 42 ALT YPF LOCALIDAD DE MONTERRICO
TRANSITABLE
RP 11 LOCALIDAD TUSAQUILLAS
TRANSITABLE
RP 69 LOCALIDAD DE CANGREJILLOS
TRANSITABLE
RP 61 acc. LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES
TRANSITABLE