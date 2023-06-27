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Jujuy: estado de transitabilidad por rutas nacionales y provinciales

By redaccionuno
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Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informa el estado de las rutas nacionales y provinciales en estos momentos.

RUTAS NACIONALES

RN 34 km 1287 ALT PUENTE RIO PIEDRAS

TRANSITABLE

RN 34 km 1265 LOCALIDAD DE CAIMANCITO

TRANSITABLE

RN 34 km 1226 ACC NORTE A LA LOC DE FRAILE PINTADO

CORTE TOTAL, CON MODALIDAD DE PASO CADA 1 HORA

RN 34 km 1188 ALT PUENTE SAN PEDRO

TRANSITABLE

RN 66 KM 23 ALT FINCA EL PONGO

TRANSITABLE AMBOS SENTIDOS

RN 9 km 1970 ACCESO EL CARMEN

TRANSITABLE

RN 9 km 1773 ACCESO A LOCALIDAD DE TILCARA

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS POR 15 MINUTOS

RN 9 KM 1805 ACCESO NORTE DE UQUIA*

*CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS POR 15 MINUTOS*

RN 9 km 1811,5 PARAJE SAN ROQUE

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS POR 15 MINUTOS

RN 9 Y RN 52 ALT ACC LOC PURMAMARCA

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS

RN 9 km 1900 ACCESO SUR  CIUDAD DE ABRA PAMPA

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS

RN 9 km 1971 ACCESO A CIUDAD DE LA QUIACA

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS CON MODALIDAD DE PASO CADA 4 HORAS

RN 9 km 1841  ACCESO ITURBE

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 1 HORAS

RN 52 km 135 ALTURA LOCALIDAD DE SUSQUES

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS

RN 52 y RN 40 alt acc. LOCALIDAD DEL HUANCAR

TRANSITABLE

RN 52 acc a CAUCHARI

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS

RN 52 RP 70 INGRESO EXAR

TRANSITABLE

RN 40 ALTURA ACC. LOC. DE CORANZULI

CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS

RUTAS PROVINCIALES

RP 6 ALT B° NUEVA ESPERANZA

TRANSITABLE

RP 42 ALT YPF LOCALIDAD DE MONTERRICO

TRANSITABLE

RP 11 LOCALIDAD TUSAQUILLAS

TRANSITABLE

RP 69 LOCALIDAD DE CANGREJILLOS

TRANSITABLE

RP 61 acc. LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES

TRANSITABLE

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