Jujuy: estado de transitabilidad por rutas nacionales y provinciales

Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informa el estado de las rutas nacionales y provinciales en estos momentos.
RUTAS NACIONALES
RN 34 km 1287 ALT PUENTE RIO PIEDRAS
TRANSITABLE
RN 34 km 1265 LOCALIDAD DE CAIMANCITO
TRANSITABLE
RN 34 km 1226 ACC NORTE A LA LOC DE FRAILE PINTADO
CORTE TOTAL, CON MODALIDAD DE PASO CADA 1 HORA
RN 34 km 1188 ALT PUENTE SAN PEDRO
TRANSITABLE
RN 66 KM 23 ALT FINCA EL PONGO
TRANSITABLE AMBOS SENTIDOS
RN 9 km 1970 ACCESO EL CARMEN
TRANSITABLE
RN 9 km 1773 ACCESO A LOCALIDAD DE TILCARA
*CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS POR 15 MINUTOS*
RN 9 KM 1805 ACCESO NORTE DE UQUIA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS POR 15 MINUTOS
RN 9 km 1811,5 PARAJE SAN ROQUE
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS POR 15 MINUTOS
RN 9 Y RN 52 ALT ACC LOC PURMAMARCA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS
RN 9 km 1900 ACCESO SUR CIUDAD DE ABRA PAMPA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS
RN 9 km 1971 ACCESO A CIUDAD DE LA QUIACA
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS CON MODALIDAD DE PASO CADA 4 HORAS
RN 52 km 135 ALTURA LOCALIDAD DE SUSQUES
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS
RN 52 y RN 40 alt acc. LOCALIDAD DEL HUANCAR
TRANSITABLE
RN 52 acc a CAUCHARI
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS CON MODALIDAD DE PASO CADA 3 HORAS
RN 52 RP 70 INGRESO EXAR
TRANSITABLE
RN 40 ALTURA ACC. LOC. DE CORANZULI
CORTE TOTAL AMBOS SENTIDOS, CON MODALIDAD DE PASO CADA 6 HORAS
RUTAS PROVINCIALES
RP 6 ALT B° NUEVA ESPERANZA
TRANSITABLE
RP 42 ALT YPF LOCALIDAD DE MONTERRICO
TRANSITABLE
RP 11 LOCALIDAD TUSAQUILLAS
TRANSITABLE
RP 69 LOCALIDAD DE CANGREJILLOS
TRANSITABLE
RP 61 acc. LOCALIDAD DE AGUAS CALIENTES
TRANSITABLE