Jony Viale: “La corona envenenada”

Para el conductor, la elección de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria por parte de Cristina Kirchner es un “nuevo sapo” que se van a tener que tragar los militantes del kirchnerismo duro

Jujuy al día ® – Dice el genial Santiago Kovadloff que la vicepresidenta condenada, Cristina Kirchner, le entregó a Sergio Massa una “corona envenenada”. Como el rey Hamlet, que recibió de su hermano una corona envenenada.

Paso a contarles la lista kirchnerista: Sergio Massa, Agustín Rossi, Wado de Pedro, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. El kirchnerismo se vuelve a comer un sapo de novela.

¿Qué pasó? Les voy a contar. Sergio Massa, en los últimos días amenazó concretamente con un estallido. “Soy yo o el caos”. Si no me ungen candidato único: 1. Renuncio; 2. Se cae el acuerdo con el FMI; 3. Default; 4. Vuela el dólar; 5. Híper inflación; 6. Fin del gobierno.

Tan simple como eso.

¿Qué dijo Cristina? “Me trago el sapo”.

El razonamiento de Cristina Fernández de Kirchner: Que vaya Massa y pierda. Si gana, la victoria es nuestra. Si pierde, la derrota es suya. Yo, Cristina, me aseguro la provincia de Buenos Aires. Los chicos de La Cámpora van abajo de Massita. Todos en fila a hacer campaña por una persona que decía: “Yo, con el kirchnerismo no voy ni a la esquina”.

Tuit de Sergio Massa de octubre de 2015: “Conmigo se termina la era ‘k’. Por más violencia y chequera que quieran usar”.

¿Cómo hará el kirchnerismo duro para militar esto? Cristina termina pactando con una persona que no solo desprecia sino que considera que tiene un vínculo con el narco.

Hay muchos kirchneristas furiosos por la decisión de la señora vicepresidenta condenada de ungir a Massa como el candidato a presidente. Yo te diría que Massa presidente es el “gran sapo” que deberá comerse el kirchnerismo en pos de conservar sus cajas y la impunidad de la jefa.

Chicos de La Cámpora: Cristina los cambió por un operador judicial. Wadito: la jefa te cambió por su impunidad. Wadito: a Cristina no le importa nada la generación diezmada. A Cristina solamente le importa su impunidad.

Si gana Massa, va a lotear su gabinete, al igual que lo hizo Alberto Fernández. Vos acordate que ahora gobierna Alberto pero el PAMI, la Anses, YPF y Aerolíneas Argentinas están en manos de La Cámpora. La caja grande no se negocia.

Ahora la pregunta es: ¿renunciará Massa al Ministerio de Economía para ser candidato a presidente? Pregunto esto porque él mismo había dicho que una cosa era incompatible con la otra.

Bueno, trasciende que finalmente Sergio Massa no renunciaría al Ministerio de Economía. Es decir, sería candidato a presidente y ministro de Economía al mismo tiempo. Massa mintiendo. Massa no cumpliendo con su palabra. Pero el problema no es Massa, el problema es la gente que le cree.

Lo único que esperamos es que si Massa es presidente arregle el desastre que está haciendo el actual ministro de Economía del cuál ahora no recuerdo el nombre.

Cuando asume Massa como ministro había 16.810.732 pobres. Hoy tenemos 20.172.769 pobres. Es decir que, desde que asumió Massa en Economía hay 3.400.000 nuevos pobres. Son casi 9000 nuevos pobres por día.

Señores… es temporada alta de sapos. Humilde sugerencia: sapo a la parrilla se traga más fácil.

Jony Viale

