Período de inscripciones en el IUPS solo para varones

Jujuy al día ® – Las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2024 del Instituto Universitario Provincial de Seguridad será hasta el 30 de junio, con cupos dirigidos para masculinos.

Sobre el período de inscripciones, la Rectora Carolina Calvó indicó que “la propuesta académica estará disponible hasta el 30 de junio, tienen tiempo de acceder vía online para el ciclo lectivo 2024, y solamente en esta ocasión es para sexo masculino”.

Al respecto, señaló que “las carreras que están abiertas son las Licenciaturas, tanto para lo que es orientación policial o penitenciaria; y las Tecnicaturas Universitarias como seguridad policial y tratamiento penitenciario. Existe por otro lado, una carrera con el único requisito que deben tener es la acreditación como Bombero Voluntario para auxiliar policial con orientación Bomberil”.

Continuando, Calvó explicó la importancia de elegir correctamente una propuesta en seguridad, “tienen que tener en cuenta el perfil profesional de cada carrera, primero si es que le gusta prevención en la calle, ahora lo que es servicio penitenciario el trabajo es en contexto de encierro, por eso la primera instancia es reconocer cada propuesta”.

Asimismo, detalló que “un requisito general que es el título secundario, que lo debe tener finalizado, no pueden tener materias pendientes o previas, si están cursando el quinto año deben tener el aval de un tutor y finalizar el secundario a fin de año con todas las materias”. A su vez, detalló que “este año lo que hemos acordado a nivel ministerial y de las fuerzas de seguridad, es que no se va a excluir por tatuajes, siempre y cuando no sean en el rostro, en el cuello o el símbolo no atente contra los valores institucionales y también no deben tener ninguna causa judicial en sus legajos”. Finalmente, subrayó que “cada carrera tiene su propio cupo, aproximadamente por todas carreras en total hay 350 cupos destinados a masculinos que abarcan las sedes de Fraile Pitando, Humahuaca y Monterrico”. Cabe aclarar, que toda la información la pueden leer a través del link http://iups.jujuy.gob.ar Oferta Académica 2024 Orientación Penitenciara Las carreras disponibles son: Seguridad y Tratamiento Penitenciario, Diplomatura Universitaria en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria, Licenciatura en Seguridad y Tratamiento Penitenciario. Orientación Policial Auxiliar Policial Orientación Bomberil, Tecnicatura Universitaria en Seguridad Policial, Licenciatura en Seguridad Policial.