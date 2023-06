Para inversores: diversificar, pero abstenerse de pesos

A pocos días del cierre de listas, junio parece ser el mes de largada de acciones y bonos. ¿Y el dólar?

¿Qué pasa con el dólar?

Según el balance del Banco Central al 31 de mayo, las reservas se ubicaban en u$s33.001 millones, y los pasivos monetarios en $20,6 billones, lo que nos dejaba como resultado un dólar de conversión o equilibrio de $624,3.

¿Esto puede mejorar en lo que va de junio?

El dato al viernes es que las reservas se ubican en u#s32.484 millones, y Argentina en breve debería abonar una cuota del FMI de unos u$s2.600 millones aproximadamente, estaríamos por debajo de los U$S 30.000 millones.

¿Qué podría pasar?

Para comenzar se va a poner muy chivo importar, van a cerrar la canilla de dólares. Es imperioso cerrar un acuerdo con el FMI para que lleguen los fondos para cubrir esas cuotas, y por otro lado se habilite el swap chino, ya que no habrá dólares disponibles sin acuerdo con el FMI.

¿Cuándo viaja Sergio Masa?

Postergo el viaje para después del 20 de junio, señal de que no hay acuerdo a la vista en el corto plazo. A esto se le suman las declaraciones sobre su posible renuncia para ser candidato o desistir de ser candidato. Hay mucho ruido en el mercado.

¿Qué sucede con los bonos?

Los bonos en pesos ajustados por CER, los duales o los que ajustan por dólar linked (mayorista) muestra tasas de interés negativas, eso implica que su rentabilidad madura antes de tiempo, hay que vender porque difícilmente se gane más de lo que ya se ganó.

¿A qué se debe esta rentabilidad negativa?

A la necesidad de las empresas de estar cubiertos ante una probable devaluación. Las empresas están con altos stock, eso se observa a través de la fuerte suba del IVA consumo. Las empresas tienen stock y altos márgenes, ya no desean seguir acumulando mercadería que les podría hacer pagar demasiado impuesto a las ganancias a futuro. De esta forma proceden a quedarse liquidas, pero no logran instrumentos financieros atractivos.

¿Cómo ves los bonos soberanos?

En este escenario tienen recorrido alcista, porque en la medida que se terminan los instrumentos financieros tradicionales los capitales apuestan por alternativas atractivas. El 7 de julio pagan renta estos bonos, será importante ver qué sucede después de dicha fecha. El bono AE38 tiene una resistencia muy fuerte en U$S 36 si la supera quedara libre para una suba importante y esto nos indicaría que estamos en el rally electoral.

¿Qué sucede con las acciones?

Superaron la resistencia de los u$s740 y quedaron libres para seguir a la suba. Tienen el viento a favor de los mercados internacionales que están subiendo desde octubre del año 2022, a esto hay que sumarle que este viernes vence el mercado de futuros y opciones local, lo que podría dar lugar a una suba importante pasado dicho vencimiento.

¿Cómo ves a las materias primas?

El petróleo no levanta, y esto es un problema serio. Si se hunde el petróleo esto podría dar lugar a que las materias primas agrícolas sigan a la baja. Argentina se vería muy perjudicada si esto ocurre.

¿Qué pasa con la ganadería?

Una tragedia, la faena de mayo fue muy alta, hay liquidación de vientres, los engordes a corral están repletos y el mercado no puede atajar semejante oferta. Los precios son a la baja. Los productores compraron terneros por el diferencial de precios con el gordo, pero jamás imaginaron que todos harían lo mismo, y que el salario siguiera cayendo en términos reales. Estamos en problemas.

¿La carne le pone un techo a la suba de precios del pollo y el cerdo?

El pollo no se puede exportar por los efectos de la gripe aviar, y el cerdo no se exporta por no tener un precio competitivo. En ambos casos se derrama oferta sin que la demanda pueda absorberla.

¿Cómo ves la inflación a futuro?

El Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) dio dos pronósticos, la media de las 38 consultoras nos indica que la inflación a 12 meses podría ubicarse en el 168,3% anual, y el top de las 10 mejores consultoras nos indica que podría ubicarse en el 185,0% anual. Esto implica que si conseguís financiamiento a una tasa efectiva inferior a dicha tasa es conveniente tomarlo. Recordar que los intereses son una perdida y reducen el pago de impuesto a las ganancias, tomar financiamiento si ganas dinero en tu empresa puede ser una buena opción para pagar mensos impuestos.

¿Qué pasaría con el dólar?

El dólar oficial lo ven en torno de $ 700, lo que implicaría una suba del 190% anual aproximadamente, claramente en el cambio de gobierno las consultoras no ven que el dólar se despegue de la inflación. Por ahora proyectan un aumento similar. En este punto disentimos.

Conclusiones

– Desde nuestro punto de vista la inflación podría ser más elevada que lo proyectado por la media de las consultoras, y el dólar oficial aumentar mucho más que la inflación.

– El dólar blue en términos porcentuales podría aumentar menos que la inflación y el dólar mayorista, si el próximo gobierno toma medidas de ajuste fiscal, esto impactaría en una baja de la brecha cambiaria.

– El dólar futuro mayo se ubica en $710, lo que implica una tasa del 195,7% anual versus el valor del viernes pasado. La soja hoy vale $91.370, si la medimos a mayo del año 2024 a través del precio de la soja futura y el dólar futuro nos da un valor de $ 232.880, esto implica que tomar financiamiento en pesos para pagar los insumos podría ser muy interesante para maximizar ganancias. La soja en pesos a futuro está a un precio 160% anual superior que en el contado.

– En el maíz el precio hoy se ubica en $48.900, el precio en pesos a abril del año 2024 está en $128.075 lo que implica una suba del 183,0% anual, tomar financiamiento a tasas inferiores al 183,0% anual son muy convenientes a la hora de pensar la siembra de maíz en la próxima campaña.

– La ganadería en todas sus versiones, bovina, aviar y porcina esta con grandes problemas de rentabilidad, a este tren la podemos agregar a la lechería. Los precios no son buenos, hay quebrantos, descapitalización y se abre una nueva etapa para el sector.

– Los dólares alternativos subirán por encima de los $500, la mirada esta puesta en un dólar superior a $ 600 antes de las elecciones del 13 de agosto.

– Las fechas claves de junio son el miércoles 14 que se conoce la decisión de la Reserva federal de Estados Unidos sobre la tasa de interés de corto plazo, el mismo día la inflación minorista en Argentina, también esa noche cierra el periodo para inscripción de las alianzas electorales para las elecciones paso del 13 de agosto. La presentación de listas será el sábado 24 de junio.

– Pasado el 16 de junio, podría darse un rally en acciones y bonos argentinos, todo dependerá si argentina llega a un acuerdo con el FMI, y que nos indiquen las encuestas. Los resultados electorales en las provincias suman, otra fecha clave es el domingo 25 de junio cuando se vote a gobernador en la provincia de Córdoba.

– Estar comprado en dólares es clave, pero acciones y bonos no hay que descartarlos, hay que tener un poco de todo, menos pesos.

Salvador Di Stéfano

