La historia de los refranes: ‘El que avisa no es traidor’

El dicho proviene de una tradición popular de origen incierto. ¿Qué está avisando el que avisa? Que habrá que atenerse a las consecuencias si no se respeta algo establecido, o se albergan intenciones de cometer una traición. Suena amenazante porque lo es.

Jujuy al día ® – Señoras y señores, señoritas y señoritos, niñas y niños… ¡Henos aquí ante nuestro refrán número 100! Lo anunciamos con bombos y platillos murgueros…

¡Cien refranes en dos años, a brindar por otros 100 años!, eh, quise decir ¡por otros 100 refranes!… Pero el de hoy pide música de suspenso como fondo… ¡El que avisa no es traidor!… Una variante atemorizadora del “Después no digas que no te lo avisé”. La expresión es de índole popular, y hace referencia a la precaución… Pre-cau-ción.

Porque en caso de no respetarse ciertas pautas, pueden acontecer consecuencias no deseadas… ¡Y sí! Yo te previne, vos no me quisiste escuchar, ahora bancatelá por no respetar lo acordado…

En una de sus cápsulas al tono, Marcello Vaccari señala el origen desconocido de este refrán y vierte sus sospechas, por ejemplo: que el que lo dijo por primera vez era un traidor tratando de lograr algún perdón especial o divino, para evitar que le cortaran lo cabeza o lo fusilaran…

¡El que avisa no es traidor”, yo lo canté… ¡Ah sí sí, eran épocas en las que la traición era considerada pecado mortal!… Hoy “cualquiera es un traidor”, Discepolín dixit… Después que, observado en su conjunto, el refrán es poco feliz… Y, porque es matoncito, imaginemos usarlo en otros contextos: Si antes de matarte te aviso que te voy a matar no te mato, si te robo pero antes te lo aviso no te robo… ¿me explico?

“Roma traditoribus non praemiat”; traduzco, para quienes no hablan latín: “Roma no paga traidores”… ¿Ah vieron? Después no digan que Roma no había avisado…

Venimos de tan lejos, con este asunto de las traiciones y los avisos, lamentablemente buena parte de la sociedad ha perdido la perspectiva de la palabra traición… Ya en el siglo V, Komashy decía: “De tanto triunfar las nulidades, de tanto ver agitarse los poderes de los malos, alguna gente empieza a tener vergüenza de ser honesta”…

Bueno, es de esperar que de esa vergüenza a la traición haya más de un paso… Eh che Pablo Estramín, cantautor uruguayo, vamo arriba bo, explicalo cantando…