‘Energía segura’, por medidores particulares y alumbrado

Jujuy al día ® – Con ‘Energía segura’, diferentes barrios viven el proceso de erradicación de medidores comunitarios y mejora del servicio eléctrico y de alumbrado público.

La Secretaría de Energía, de la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), trabaja con el programa ‘Energía segura’ en diferentes puntos de la provincia con el objetivo de regularizar el servicio de energía eléctrica, garantizando la seguridad y el consumo eficiente mediante la erradicación paulatina de medidores comunitarios de energía eléctrica y el tránsito hacia medidores particulares del servicio.

Actualmente, el trabajo en tal sentido se distribuye en varios lugares, entre los que se destacan el sector 4 de Agosto, en el barrio capitalino de Alto Comedero. “En este sector ya cerramos una primera etapa de intervenciones, constituidas por una mejora integral de la línea de media tensión, y la construcción de una subestación transformadora, con sus respectivos sistemas reguladores; además, junto a los equipos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, continuamos trabajando en ampliación de las redes domiciliarias y la regulación de la situación dominial”, compartió Mario Pizarro, secretario de Energía.

El funcionario destacó que “el proceso de erradicación de medidores comunitarios es paulatino, y no hemos cesado de trabajar en ese sentido, ya que representa varias etapas de trabajo y, sobre todo, requiere la colaboración de los vecinos”. “En 4 de Agosto estamos iniciando las tareas de la segunda etapa, con la mejora de la línea de media tensión y el alumbrado público con cerca de 1000 metros de cableado y 34 brazos completos con luminarias LED”, detalló.

En San Pedro, en el lote Parapetí, ex barrio Tupac Amaru, los equipos de Energía trabajan en la mejora de la provisión del suministro de energía eléctrica en cinco manzanas que integran 106 lotes. La obra representó una nueva línea de media tensión y la construcción de una subestación transformadora. También en San Pedro, en el Bº 24 de Febrero los equipos realizan tareas de mejora integral del sistema de energía domiciliaria y configuran el alumbrado público en beneficio de aproximadamente 200 usuarios. En La Esperanza, la Secretaría de Energía trabaja en la provisión del suministro de energía eléctrica en tres manzanas del sector Este del Bº Héroes de Malvinas, conformado por 62 lotes. “Las obras en los barrios de diferentes puntos del ramal constituyen una prioridad para nuestros equipos, es importante continuar con el proceso de erradicación de medidores comunitarios y brindar la infraestructura de energía que permita dar el mejor servicio de energía para los vecinos de estos barrios”, señaló Pizarro, y detalló que para el barrio Héroes de Malvinas “la obra cuenta es de una la línea de media tensión junto a la construcción de una subestación transformadora, red de baja tensión y más infraestructura para el servicio eléctrico de 74 usuarios. En Yuto, en el loteo Chacarita, las obras de mejora de los tendidos y la subestación transformadora beneficiarán a 192 usuarios, a lo que se suma la refuncionalización de la red de alumbrado público, con 2.100 metros de cableado y 59 brazos completos con luminarias LED. “Desde fines de 2015, Ordenamiento Territorial y Vivienda cumple con una de las metas de la gestión iniciada por el gobernador Gerardo Morales, la de no habilitar loteos sin condiciones para la vida digna y la de restituir derechos a ciudadanos de barrios surgidos informal y previa a nuestra gestión dotando a esos espacios de infraestructura; mientras, desde Energía, además de consolidar la diversificación energética yendo hacia las energías renovables o no contaminantes en la provincia, mejoramos también las condiciones de esos barrios surgidos informalmente ejecutando la infraestructura necesaria para que cada hogar tenga su servicio seguro y regular y el conjunto del barrio disponga de alumbrado y un servicio eficiente”, sintetizó Pizarro acerca de la política de ‘Energía segura’.