Hablemos de suicidio para cuidarnos y cuidar la vida

Jujuy al día ® – En todos los ámbitos podemos generar espacios de diálogo, de escucha y promover hábitos de cuidado y acompañamiento.

El Ministerio de Salud de Jujuy, desde la Secretaría de Salud Mental, recordó a la comunidad que el suicidio es un evento de enorme complejidad que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, presentando múltiples causas y siendo muy difícil de predecir pero que puede prevenirse a través de diferentes estrategias con las que cuenta el sistema sanitario.

El abordaje de las conductas de riesgo suicida se realiza en base a un trabajo integral que incluye la prevención desde múltiples servicios de salud, una amplia red de asistencia y el rol de los medios de comunicación ofreciendo información permanente a la comunidad. Sin embargo, se debe tener presente que cada uno puede ser a su vez preventor, es decir que sin ser especialista se puede ayudar a otras personas generando espacios de escucha, promoviendo hábitos de cuidado y autocuidado, brindando tiempo y acompañando para que puedan contar cómo se sienten.

Hablar de suicidio no induce a una persona sino que habilita un espacio, una oportunidad para llegar a la atención e intervención oportuna al tiempo que pone en escena el papel fundamental de los factores protectores, los recursos o condiciones de las personas ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional que permiten fortalecer la salud mental y que hacen bien: estar hacia un otro, contar con quien hablar, sentirse acompañado, tener un espacio, actividad, momento, experiencia de contención y que permita engancharse con la vida.

Señales a tener en cuenta

Los cambios abruptos siempre hablan y dan cuenta que algo no está bien en la otra persona, tanto la extrema tranquilidad como la sobreexaltación son motivo para preguntar: ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando?

El malestar emocional puede observarse también en uno mismo y para ello es imprescindible escuchar las propias emociones, no ´patear´ lo que sentimos, reconocer la posibilidad de estar incómodo, de no estar a gusto, de no encontrar el sabor a los vínculos, al trabajo, al estudio o a aquello que antes era bienestar sabiendo que se puede pedir ayuda

¿Dónde consultar?

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas sobre salud mental:

Call Center las 24 horas: 0800 888 4767

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo (Av. Rio de la Plata 350, Palpalá)

Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (Gral. Güemes 1345, San Salvador de Jujuy)

Todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541 –

[email protected]

Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a:

Línea 102 – 388 – 4600099 – [email protected]

Juventud en línea: 388 – 5715638 (llamadas y mensajes) – Facebook: Dirección Provincial de Juventud

Fundación Vida: 0800-888- 2558 – WhatsApp: 388- 4431224 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Email: [email protected]

SAE- Servicio de Acompañamiento Escolar- Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834 – Email- [email protected] – [email protected] – Facebook: Sae Jujuy Provincial

Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- [email protected]

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Email – [email protected]

Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 –

[email protected]

Departamento de Salud Mental Municipalidad de San Salvador de Jujuy: Jorge Newbery 996 – Teléfono 388 – 5937187 – [email protected]

Dirección de Salud Mental y Bienestar Policial: Av. La Intermedia S/N 6ta Etapa Barrio Alto Comedero 388 – 4754939 – [email protected]