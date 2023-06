Reunión con la comunidad de Lagunilla de Farallón afectada por la caza ilegal de vicuña

Jujuy al día ® – La reunión se hizo entre miembros de la comunidad de Lagunilla de Farallón y la ministra Zigarán y autoridades de la cartera de Seguridad.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán se trasladó hasta Lagunillas del Farallón para reunirse con miembros de la comunidad y abordar temas de inquietud como los resultados de investigaciones científicas, la caza ilegal de vicuñas de lado boliviano y el desarrollo un plan de manejo participativo de la Reserva Altoandina de Chinchilla.

Tras conocerse durante las últimas semanas lamentables casos de caza furtiva en la zona, lo que provoca una gran pérdida económica, una comisión del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático encabezada por la titular de la cartera visitó la comunidad para atender las necesidades de primera mano. Estuvieron el secretario de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, Miguel Martínez; el director de Biodiversidad, Daniel Zenón; el director de Asuntos Jurídicos, Aldo Coca; representantes del Ministerio de Seguridad, de la Policía de la provincia, de Gendarmería Nacional y del INTA.

Se planteó la importancia de que la comunidad conozca cuáles son las investigaciones científicas sobre la flora, fauna y microorganismos que se llevan a cabo en la Laguna de Vilama y los resultados de las mismas. “Es cumplir con un derecho que les asiste en el marco del Convenio de Diversidad Biológica que, entre otros instrumentos, generó el protocolo de Nagoya –explicó la Ministra de Ambiente-, que establece el acceso a la información, a los beneficios de las investigaciones que se hagan respecto de los recursos genéticos y la posibilidad de participación en las ganancias económicos que pudieran derivarse de esos recursos”.

Se planteó la importancia de que la comunidad conozca cuáles son las investigaciones científicas sobre la flora, fauna y microorganismos que se llevan a cabo en la Laguna de Vilama y los resultados de las mismas. "Es cumplir con un derecho que les asiste en el marco del Convenio de Diversidad Biológica que, entre otros instrumentos, generó el protocolo de Nagoya –explicó la Ministra de Ambiente-, que establece el acceso a la información, a los beneficios de las investigaciones que se hagan respecto de los recursos genéticos y la posibilidad de participación en las ganancias económicos que pudieran derivarse de esos recursos".

Zigarán agregó que es requisito para esas investigaciones, la autorización por parte de las comunidades de los lugares donde se extraen estos recursos. También hay una exigencia por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático sobre informes periódicos y avances a esta autoridad ambiental. En este sentido, la Ministra se comprometió a mejorar la aplicación del mencionado protocolo y actualizar el documento existente en el Ministerio con nuevas incorporaciones para que los investigadores antes de iniciar los trabajos, convoquen a las comunidades para informarles qué van a investigar, el objetivo, sus hipótesis iniciales, los tiempos de la investigación y cuándo pueden conocer resultados preliminares, "para que haya un vínculo más directo entre los investigadores y las comunidades y se garantice el derecho de estas últimas a participar de los beneficio que se puedan generar de esa investigación". Además, destacó la importancia de que se desarrollen investigaciones en las zonas, que avance el conocimiento científico para proteger la biodiversidad y para luchar contra el cambio climático. "El complejo de Laguna de Vilama realmente tiene una gran riqueza en términos de biodiversidad, por ejemplo tiene microorganismos que se llaman estromatolitos, que fueron descubiertos por una investigadora tucumana, los cuales tienen una capacidad de absorción del carbono mucho mayor que en los propios bosques. Eso podría significar un dato importante y revelador para contabilizar también el stock de carbono almacenado en la provincia".

Reunión de Zigarán, en Lagunilla de FarallónLa comunidad informó que va a realizar una construcción en la Laguna de Vilama, se acordó cuestiones vinculadas al manejo y funcionamiento de la estación biocientífica y biológica que el Ministerio desarrolló en Vilama, con un rol más activo por parte del Ministerio de Ambiente a través del Guardaparque para tener un mayor control. Por otra parte, también fijaron pautas para avanzar en un plan de manejo de la Reserva Altoandina de Chinchilla con la participación de la comunidad. El plan de manejo va a mejorar todo el abordaje de la Laguna de Vilama “en términos turísticos, de investigaciones, de uso y de seguridad, que es la principal amenaza que tiene la región”, sostuvo la Ministra y agregó que “se hará una propuesta a la comunidad con un plan de mediano plazo y acordamos fortalecer las capacidades del Ministerio de Ambiente en la zona, robustecer los recursos humanos y de transporte que tenemos en esa región tan alejada y con tantos problemas de seguridad”. El Ministerio de Seguridad, por su parte, asumió también compromisos para mejorar el transporte de la comisaría de Cusi Cusi, la más próxima a Lagunilla del Farallón, destacando el rol central de Gendarmería encargada del resguardo de la frontera (Vilama limita con Chile y con Bolivia), donde por el momento no cuenta con ningún puesto de control. La cuestión de la seguridad en la zona fue uno de los temas abordados nuevamente, la caza furtiva viene siendo reportada ya desde hace más de una década incluso con detenciones. “Nosotros venimos trabajando tanto con el Ministerio de Seguridad, el Juzgado Contravencional, la Justicia Ambiental, el Ministerio Público de la Acusación, pero lamentablemente se siguen produciendo estas prácticas delictuales que son cada vez más frecuentes y que generan un impacto económico a la comunidad, las cuales desarrollan sus chaccus y obtienen fibra de vicuña para la comercialización. Es decir que no solo representa una amenaza en términos de conservación de la especie, sino que además les genera una disminución del recurso económico de la comunidad y deja expuestas a las comunidades a un corredor inseguro”. “Esa frontera representa un gran peligro, no solo porque hay tráfico de cuero de vicuña, sino porque también es ruta de tráfico de drogas y de distintos tipos de mercadería. Por eso solicitamos a Gendarmería que refuerce el control, pero ellos explicaron que en este momento no pueden garantizar presencia en esa zona por falta de personal y de recursos. Acordamos junto con el Ministerio de Seguridad en hacer un planteo ante la Nación, específicamente ante Cancillería, sobre la importancia de que se resguarde esa frontera. Pensamos una solución que no solo tenga que ver con mejorar las medidas de seguridad, sino también una política de conservación conjunta, Porque la Reserva Altoandina de Chinchilla colinda con Reserva Nacional de fauna andina Eduardo Abaroa. La idea es hacer una reserva y compromisos binacionales para garantizar la conservación del hábitat”. Otro punto fue garantizar la comunicación en la Laguna de Vilama, ya que es una zona muy inhóspita y no hay comunicación. Esto se resolverá en el corto plazo para mejorar el tiempo de respuesta ante posibles ilícitos. Habrá una nueva reunión en septiembre con la expectativa de lograr avances en las gestiones con Gendarmería, Cancillería y el Gobierno Nacional para mejorar la seguridad y, además, llevar una propuesta a la comunidad del Plan de Manejo de la Reserva.