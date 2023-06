Jujuy: investigan las causas de deceso de un hombre en Rinconadas

Jujuy al día ® – Un hombre de 40 años que trabajaba en la municipalidad de Rinconada fue hallado sin vida en el domicilio de un conocido. Su pareja había solicitado ayuda a la Policía para encontrarlo, ya que el fallecido solía ausentarse por varios días.

El hecho ocurrió el pasado 5 de junio, cuando la mujer se presentó en la comisaría 18° para informar que su concubino, no regresaba a su hogar desde el día anterior.

Personal policial salió a buscar al hombre por la zona, pero no logró dar con su paradero. A las 17 horas, los efectivos volvieron a la casa de la mujer para consultarle si su pareja había vuelto, pero ella respondió que no y que no quería hacer la denuncia porque era habitual que él se fuera por varios días debido a que padecía un problema de consumo de alcohol.

Casi 2 horas después, los policías se dirigieron al domicilio de un conocido del buscado, quien les dijo que el hombre se encontraba allí, y estaba durmiendo en una cama desde hacía unas tres horas.

Con el permiso del dueño de casa, los policías ingresaron a verificar la situación y lo encontraron aparentemente sin signos vitales.

Personal del SAME llegó al domicilio y constató el deceso. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de La Quiaca para el examen cadavérico que pueda determinar las posibles causas de su muerte.