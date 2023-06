Alberto juega a ser Presidente, Cristina controla todo y Massa vive de ilusiones

Fernández fue a Brasil mientras otros le usan el avión presidencial. Mientras todos pasan a dar informes por la oficina del senado, en Economía hacen cuentan. Los 20 días para que Wado levante.

Jujuy al día ® – El oficialismo entró en una nueva etapa: Cristina y Massa lideran el gobierno de transición pensando en agosto. Cristina “controla todo” y tiene a Axel como su consultor de cabecera. Wado es el candidato pero está en período de prueba. Alberto está solo y “se achicó su mesa chica”.

El Presidente ni siquiera pudo estrenar su nuevo avión: se lo llevó Sergio a China. Su amigo Juan Manuel Olmos se sumó a la comitiva y, de ser amigo de Fernández, pasó a ser amigo de Massa. Santiago “Cafierito” Cafiero se puso al frente de la campaña de Scioli. Y a Alberto solo le quedaron Vitobello, secretario General de la Presidencia, y la portavoza Gabriela Cerruti.

Así las cosas, Alberto trata de parecer Presidente en el exterior: el martes estuvo en la cumbre de la UNASUR en Brasilia y se hizo tiempo para abrazarse con Maduro. Su interés más urgente con Lula era que este intercediera ante los BRICS para que habiliten la financiación a Argentina, pero el tema ni fue tratado.

El jueves se fue al sur de Bolivia, a Yaguacua, para inaugurar una obra de interconexión con Luis Arce: ya no solo le compramos gas a Bolivia sino también energía eléctrica. Como si estuviera en Hawaii, las fotos lo mostraban a Alberto con un collar de flores blancas.

Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Cristina controla todo. Pero no solo llama o se reúne con Massa; también con funcionarios del área económica. En AFIP el contador Carlos Castagneto recibe todas las semanas un llamado de la Vice para informarse sobre la recaudación del IVA (que refleja la situación del consumo) y los aportes patronales (que muestran la evolución del empleo).

Fue Cristina quien en las últimas semanas pidió reportes específicos a la AFIP sobre la evolución de la coparticipación y de los impuestos coparticipables. Los datos mostraban una caída de la recaudación del IVA y Ganancias de importaciones. Castagneto terminó eliminando una exclusión de la que gozaban algunas grandes empresas para pagar IVA y Ganancias sobre las importaciones. Todo resultó en empresarios enojados y gobernadores aliviados. Ideal para Cristina.

La Vice tambien sigue los temas energéticos con el ex subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo y los de consumo, salarios e inflación con el economista Hernán Letcher. Incluso citó, hace un par de semanas, al secretario de Comercio Matias Tombolini. “Tombo” llegó con temor de perder el empleo y salió de la reunión con proyectos de nuevas multas a empresas y supermercados. El equipo de Sergio sueña con su continuidad y con el triunfo de una coalición Cristina -Massa. De ilusión también se vive. Las preocupaciones de Cristina están impulsadas por un fantasma: una devaluación brusca. La pregunta es, entonces, cuántos dólares faltan para llegar a las PASO.

Hagamos cuentas: el FMI tiene comprometido un desembolso de US$ 3.000 millones en junio y otro el septiembre. Si Massa no consigue dinero extra, eso es todo lo que tiene Argentina.

El pequeño inconveniente es que el total de pagos al FMI es de US$ 3.400 millones hasta las PASO de agosto, más US$ 200 millones a otros organismos multilaterales y US$ 1.300 millones para pagar los intereses de los bonos de la deuda argentina nominados en dólares. O sea: de acá a agosto el gobierno necesita unos U$S 2.000 millones.

“Pero además hay que pagar importaciones si no se quier asumir una caída brutal de la actividad “, le dijo a Clarín Gabriel Caamaño, economista jefe de la consultora Ledesma. “Por eso no se necesitan solo dólares. Todos los yuanes y reales que consigan sirven para amortiguar la caída de las importaciones”.

Federico Furiase, director de la consultora Anker, agrega a la cuenta los dólares que se necesitan para intervenir en el mercado cambiario y evitar una devaluación: “Hacen falta no menos de 800 millones de dólares por mes”. Hernan Letcher, uno de los consultados por Cristina, le dice a Clarín que “si discutimos la meta de acumulación de dólares pero no el ajuste fiscal entonces eso es una trampa, porque así como se cae la entrada de reservas se cae la recaudación de retenciones por la sequía. Si el Fondo no se mueve de eso quiere forzar una devaluación o un ajuste brutal, y en ese caso hay que considerar la opción de incumplir con el FMI”.

En los últimos días Wado es Droopy: aparece en todos lados. Tiene veinte días para mejorar su nivel de conocimiento y captar intención de voto. Cuando preguntan solo por Wado en las encuestas aparece relegado, pero cuando proponen “Wado apoyado por Cristina” la medición se duplica. Hoy está en 8%. Y eso no alcanza.

Jorge Lanata

Fuente