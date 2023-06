Dólar ahorro: se renovó el cupo de USD 200, quién puede comprar y a cuánto vende cada banco

La incorporación sucesiva de restricciones fue acotando el universo de personas habilitadas para acceder al dólar oficial. Qué requisitos se deben cumplir para acceder al mercado de cambios formal

Jujuy al día ® – El endurecimiento del cepo cambiario ha sido progresivo y en los últimos meses se han ido incorporando nuevas condiciones para poder acceder al mercado oficial de cambios. Si bien en abril hubo 724 mil argentinos que compraron billetes estadounidenses aprovechando el cupo de USD 200 (datos del Banco Central), son muchos más los que están limitados por el sistema y no tienen la posibilidad de formar parte de las operaciones formales.

Quién no puede comprar

Actualmente hay 12 condiciones diferentes impuestas por el Banco Central (BCRA) que pueden dejar a un ahorrista fuera del mercado de cambios oficial y, por tanto, sin cupo mensual de USD 200.

– Bajos ingresos: uno de los motivos que pueden limitar el acceso al mercado de cambios, es no contar con capacidad económica suficiente para operar, según los parámetros establecidos por el banco en el que opera cada persona.

– Subsidios: una de las últimas restricciones impuestas por el Gobierno, es que no pueden participar del mercado de cambios oficial quienes solicitaron mantener los subsidios en las tarifas de gas natural, energía eléctrica o agua potable. De hecho, cuando se anunció la medida, miles de usuarios dieron marcha atrás para poder seguir teniendo acceso al dólar oficial.

– Salarios asistidos: una de las condiciones más antiguas y también una de las más restrictivas, tiene que ver con la restricción para quienes hayan cobrado salarios asistidos por las ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Se debe tener en cuenta que, si el empleador obtuvo el beneficio de ATP, la restricción se encuentra vigente, aunque ya no se perciba o el préstamo haya sido devuelto.

Las causales vinculadas con créditos y refinanciaciones se refieren a todo el sistema y no solo a una entidad. Por eso se debe verificar la situación tanto en la entidad con la que se quiere operar como en el resto de las entidades.

– Compras en el extranjero: Tampoco pueden acceder al mercado de cambios oficial quienes hayan realizado compras con tarjetas de crédito en moneda extranjera por el cupo mensual de USD 200 o más. En caso de que los gastos fuera del país se excedan de los USD 200, la persona no podrá acceder a comprar monedas extranjeras en el mercado oficial hasta que transcurran los meses suficientes para compensar el cupo excedido.

– Refinanciación de tarjetas: están fuera del mercado formal todas las personas que tienen alguna refinanciación de cuotas en las tarjetas de crédito activa.

– Préstamos vigentes: tampoco están habilitados para acceder al cupo de USD 200 las personas que están pagando préstamos prendarios o hipotecarios en UVA con refinanciación.

– Beneficiarios del IFE: así como persiste la prohibición para quienes cobraron sueldos con la asistencia de las ATP, también rige la restricción para quienes recibieron subsidios IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

– Subsidios de PAMI: tampoco las personas que recibieron o reciben subsidios del PAMI están habilitadas para acceder al cupo de USD 200 mensuales.

– Transacciones de títulos: aunque es una restricción menos “masiva” que las anteriores, se debe considerar que no se puede ingresar al mercado oficial de cambios si se hicieron operaciones con títulos valores en los últimos meses.

– Inhabilitación: está prohibida la compra de moneda extranjera para aquellas personas que, mediante las comunicaciones C del Banco Central, fueron oficialmente suspendidas por el organismo.

– Sin registro: para poder comprar dólares oficiales, es condición fundamental tener dado de alta el número de CUIT. Es decir que, si no existe información tributaria en la AFIP, no se tiene acceso al mercado.

– Exceso de compra: si bien no es un limitante de acceso propiamente dicho, el BCRA aclara en su sitio que no pueden acceder al mercado de cambios quienes ya hicieron uso de su cupo mensual de USD 200 y quienes superaron el cupo mensual de USD 100 para adquisiciones en efectivo.

A qué precio vende cada banco

El dólar oficial cerró ayer a un valor de $249 en el Banco Nación, pero los ahorristas que tienen la posibilidad de comprar USD 200 deben pagar 30% extra en concepto de “impuesto País” y otro recargo del 35% por percepción de Ganancias -ese último monto puede ser reclamado al final del año fiscal por aquellos contribuyentes que no pagan el impuesto-. Así, el valor real al que pueden acceder los ahorristas es de $410,85 (dólar solidario) tomando como base la cotización del Nación, que no suele ser la más alta del mercado.

Por tanto, quienes quieran comprar USD 200 deberán desembolsar en torno a $82.170. Claro está, que el valor sigue siendo más bajo que otras cotizaciones, como el dólar libre ($490) y el dólar MEP ($467).

La oposición presentó un proyecto para que las jubilaciones se fijen en UVA y se actualicen automáticamente

La iniciativa impulsada por Martín Tetaz, de Evolución, busca “contrarrestar el daño de la inflación”, que rozó el 110% en los últimos 12 meses

Jujuy al día ® – El diputado de Evolución Martín Tetaz presentó hoy un proyecto en la Cámara baja para que las jubilaciones se fijen en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) y de ese modo se actualicen mensualmente sin depender de una fórmula especial.

Desde Juntos por el Cambio señalaron que con una inflación anualizada que ya roza el 110%, y que podría aumentar aún más en los próximos meses, “no hay fórmula de movilidad”.

El proyecto de Ley de “Defensa de las Jubilaciones” establece que todas las jubilaciones y pensiones serán transformadas en UVA al momento de implementarse la ley, tomando como base el valor de los UVA del último día del mes anterior al de la promulgación. A su vez, para la liquidación de los haberes se tomará el valor de la UVA del último día del mes anterior para su transformación en moneda de curso legal.

No obstante, la norma no abarcará a los haberes incluidos en regímenes especiales. “Necesitamos proteger las jubilaciones para que no sufran nunca más ningún ajuste por culpa de la inflación. De esta manera contribuimos a la creación de una sociedad más justa y equitativa, mantenemos el poder adquisitivo de los haberes y motivamos a los tomadores de decisiones a que den prioridad en sus actos a mantener el valor de la moneda”, explicó Tetaz.

La propuesta es impulsada por Tetaz, integrante del bloque Evolución, pero cuenta con el respaldo de legisladores de otros bloques opositores como Luciano Laspina, Florencio Randazzo, Pablo Cervi, Laura Castets, Fabio Quetglas, Manuel Aguirre, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata y Fernando Iglesias.

“Para salir adelante necesitamos estabilidad monetaria, este proyecto apunta a contrarrestar el daño de la inflación y a dejar bien en claro que la estabilidad de nuestra moneda debe ser la prioridad número uno en la Argentina”, concluyó Tetaz.

Actualmente, los haberes jubilatorios se actualizan de manera trimestral a lo largo del año, lo que significa cuatro aumentos en el año calendario. La fórmula establecida por el sistema actual indica que la movilidad de los mismos será determinada por una fórmula que considera un 50% de los recursos destinados a la ANSES y un 50% de la variación de los salarios de los trabajadores registrados. Se tienen en cuenta el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Indice General de Salarios (IS) del INDEC.

El primer aumento en marzo de 2023 fue del 17,04%, según la fórmula publicada por ANSES y a raíz de los datos obtenidos por parte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se estima que el incremento jubilatorio será aproximadamente de un 21% para el siguiente aumento. Esto llevaría al haber mínimo para jubilados y pensionados de aproximadamente $59.000 a $71.000.

Teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año el nivel general de índice de precios al consumidor acumuló una variación de 21,7% más la estimación de la inflación para mayo y junio a la que se debe agregar la suba registrada en abril del 8,4%, la inflación rondaría el 56%. “Queda en evidencia que el aumento del primer semestre otorgado a los jubilados está muy por debajo de ese número”, concluyeron desde Juntos por el Cambio.

