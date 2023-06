Presentaron el encuentro de «Industrias Culturales, Economías con identidad»

Jujuy al día ® – Con dicho lanzamiento quedó abierta la inscripción. El evento es impulsado por la Unión Empresarios de Jujuy, replicando la iniciativa de CAME Cultura, cuenta con el apoyo del Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de cultura, entre otros.

La presentación del encuentro «Industrias Culturales, Economías con Identidad», que tendrá lugar el día 14 del presente mes a partir de 9 horas, en el centro cultural «Éxodo Jujeño» de San Salvador de Jujuy fue encabezado por el presidente de la Unión empresarios de Jujuy, Luis Alonso acompañado por su vice presidenta Marcela Jorge, quien es representante de Jujuy en la CAME y Maximiliano Chedrese en representación de la Secretaría de Cultura.

Durante la presentación también participaron Claudia Díaz de la comisión de Cultura de esa Unión y el Director de Espacios Culturales de la Municipalidad de la Capital.

El presidente de la Unión, Luis Alonso anticipó que durante el encuentro estarán presentes autoridades de la CAME, de Secretario de Cultura de Nación y del Fondo Nacional de las Artes. Agradeció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Cultura y a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

“La idea es trabajar en distintas herramientas y visibilizar las industrias culturales de la Provincia y lograr que puedan, todas ellas, generar actividad económica para el sector y su crecimiento”. Más adelante, aclaró que es una primera edición y adelantó que impulsaran el crecimiento del encuentro para lograr la meta de fijada para fortalecer las industrias culturales. La Vicepresidenta Marcela Jorge, entre otras palabras, explicó que se pueden inscribir con el formulario online( https://forms.gle/UxSommwkLvUm6PK9A) que se encuentra en la página oficial de la Unión de Empresarios de Jujuy. Detalló que durante el encuentro se abordarán temáticas como el monotributo cultural, financiamiento y subsidios a empresas culturales, ley de Mecenazgo, Premio Federal de CAME Cultura, habrá un plenario de opiniones, exposiciones y actividades en los salones, y espectáculo de cierre. Concluyó manifestando que “Una Provincia como la nuestra que es patrimonio cultural, los hacedores de la cultura, tienen que generar su emprendimiento y para eso está la Unión de Empresarios y CAME Cultura para apoyarlos”. A su turno, el Administrador del Teatro Mitre, Maximiliano Chedrese destacó que “el Gobierno de Jujuy y puntualmente su Secretaría de Cultura hace 7 años y medio viene apostando por los artistas y su desarrollo; y por las industrias culturales, celebramos que la CAME y empresarios se sume a este esfuerzo y lo apoyamos”. Más adelante y para finalizar auguró el éxito de encuentro y remarcó el apoyo del Gobierno a estas acciones que visibilizan las industrias culturales. Vale mencionar que está dirigido a artistas, empresas culturales y a todo el que forma parte de la industria y sector cultural (tejedores, realizadores videojuegos, productores de audiovisuales, artesanos, músicos, etc.)