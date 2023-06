Juegos Evita: Se disputó la instancia local Capital en Voley

Jujuy al día ® – Se concretó la instancia local de Vóley de los Juegos Nacionales Evita, clasificando a la siguiente etapa CIDEF sub 15 masculino, Sociedad Española sub 15 femenino y en sub 17 en ambas ramas.

Los partidos previos y los correspondientes a las finales se jugaron en canchas del Club Atlético Gorriti, ganando en sub – 15 femenino Sociedad Española por 2 sets a 0 al Club Atlético Gorriti con parciales de 25 – 13 y 25 – 23; los chicos de CIDEF en la misma categoría vencieron por el mismo marcador a Sociedad Española con parciales de 25 – 21 y 25 – 11.

En tanto que, en categoría sub – 17 los varones del Club Deportivo y Social Sirio Asociación Civil cayeron ante Sociedad Española por 2 a 0 (25- 18 y 25- 21), y en femenino también se impusieron por 2 a 0 (25 – 17 y 25 – 9) a Club Ciudad de Nieva.

Con un total de 14 partidos se desarrollaron las alternativas locales de voley de los tradicionales Juegos, con entusiasmo y dedicación de jugadores y jugadoras, y con la importancia que le brinda el gobierno de la provincia al certamen que promociona y estimula la participación y el desarrollo deportivo.