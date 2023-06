Jujuy al día ® – Con una gran concurrencia de mujeres de diferentes localidades, se llevó adelante el primer encuentro provincial «Homenaje y empoderamiento a las mujeres trabajadoras». Las actividades se desarrollaron en el complejo de la UTA, de la capital jujeña. El ministerio de Trabajo y Empleo Gaspar Santillán revalorizó el trabajo que realizan a diario las mujeres y la esencia de ellas en la sociedad. «Este es un agasajo para hacer un reconocimiento especial a las mujeres» expresó el ministro.

El ministerio de Trabajo y Empleo Gaspar Santillán encabezó el 1° El ministerio de Trabajo y Empleo Gaspar Santillán encabezó el 1° Homenaje a las Mujeres Trabajadoras de la Provincia, realizado en el salón de eventos de la Seccional Jujuy de la UTA. El mismo estuvo colmado de mujeres residentes en diferentes localidades, quienes fueron agasajadas con números folclóricos y menciones recordatorias.

En ese marco de reconocimiento, el ministro de Trabajo y Empleo, comentó que el evento fue una iniciativa del ministerio que conduce, siguiendo la línea del Gobernador Gerardo Morales y la importancia que tiene la mujer para el gobierno.

“El aporte que hace la mujer en la sociedad es destacable” dijo el Ministro. Y puso énfasis en el trabajo que realiza cotidianamente, “el trabajo diario de la mujer es un ejemplo”, agregó.

También, solicitó que "como sociedad debemos avanzar, otorgando más derechos" adujo. Así mismo, comentó que se invitaron a las representantes de toda la provincia, de distintos gremios, como también, a las mujeres trabajadoras de la minería que se esfuerzan en ese sector, a las representantes de las municipalidades, de seguridad y de sanidad. Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez, recordó ante los presentes que el Gobernador Gerardo Morales, "es uno de los autores de la ley 6485, que es la ley marco de la protección de Derecho de la Mujer", antecedente histórico para el país. Además, subrayó el trabajo que viene realizando el gobierno sobre la mujer. "Hay gran convicción por empoderar a las mujeres y brindar mayores oportunidades en busca de igualdad", sostuvo Martínez. "Hoy no alcanza con un trabajo formal una decisión desacertada por parte de Nación por la pobreza que atraviesa la Argentina. Luchamos para no haya una brecha entre el varón y la mujer en el marco laboral", afirmó. "Las mujeres debemos estar en la cúspide, compartiendo espacio de decisiones", culminó la Ministra. Voces de las Mujeres presentes Alcira de la Esperanza: "Es una alegría poder compartir este encuentro, me siento orgullosa de representar a mi localidad. Las mujeres estamos siempre atento a todo". Evangelina de Arrayanal: "Es muy gratificante todo esto, agradezco a Mónica y al Ministro por tener presente el interior". Nilda de Santa Clara: "Estoy ´pasando muy lindo, mucha calidez, muy lindo el reconocimiento". Gabriela de la Puna: "Muy lindo homenaje, quiero felicitar la organización y esperamos el segundo encuentro". La mujer es un pilar de la vida, de la sociedad, una Madre, es la que humaniza las relaciones en el hogar, siempre está presente.