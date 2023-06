Promocionaron Derechos de las Infancias en Plaza Belgrano

Jujuy al día ® – Promocionaron Derechos de las Infancias los equipos profesionales de la campaña de difusión, sensibilización y promoción de los derechos a las infancias.

En el marco del Día Internacional de las Infancias, la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez, y el secretario de Protección a las Infancias y Adolescencias, Agustín Garlatti, participaron en Plaza Belgrano donde promocionaron Derechos de las Infancias junto a sus equipos profesionales de la campaña de difusión, sensibilización y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez, expresó que “estamos en el stand de Plaza Belgrano con una actividad que tiene que ver con la promoción de derechos de las infancias, informando también de cómo prevenir situaciones de vulneración de derechos dando a conocer todos los dispositivos y programas con los que contamos desde el Ministerio mediante la Secretaria de Protección a las Infancias y Adolescencias, para que la ciudadanía sepa donde recurrir y que hacer ante situaciones de discriminación, de violencias, abuso sexual, explotación laboral infantil entre otras y podamos juntos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Es por ello que recordó que la cartera ministerial cuenta con diferentes dispositivos de comunicación para las infancias y adolescencias y para la comunidad en general, quienes pueden comunicarse las 24 horas del día a la línea telefónica gratuita 102 donde un equipo de profesionales brinda asesoramiento, ayuda, contención y la orientación que requieran sobre algún tema confidencial o por vulneración de sus derechos. Asimismo, pueden comunicarse mediante las redes sociales Facebook o Instagram del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy.

Además, señaló que “se brinda atención en todo el territorio provincial mediante las Oficinas de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPDNNA) donde los equipos de profesionales de la abogacía, trabajo social y psicología brindan un asesoramiento integral, también allí pueden comunicar o poner una alerta respecto de alguna vulneración de la niñez y adolescencia porque coordinamos todo el tiempo las acciones mediante grupos de whatsapp y otros medios donde estamos monitoreando con guardias todo lo que pase junto con nuestros equipos profesionales, funcionarios y funcionarias compartiendo directivas inmediatas para actuar con el sistema de protección de derechos de cada localidad y a nivel provincial”. En este sentido, invitó a la población a contribuir y ser parte del cuidado especial de las infancias y adolescencias “estar alerta, no seamos ingenuos, ni ingenuas, cuidemos de ellos y ellas en nuestros hogares, en el barrio, en los espacios públicos, darles atención, no dejarlos solos ni solas, para detectar si hay algún cambio de conducta, pensar a que se debe, porque actúan de cierta forma, qué está pasando, cualquier situación que llame la atención hay que hablar y si no se obtuviera algún tipo de respuesta y necesitan ayuda se puede recurrir a una OPDNNA , porque tenemos equipos especializados y entre toda la ciudadanía podemos proteger y garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en toda la provincia”. Por otro lado, refiriéndose al derecho a la alimentación indicó ”hoy tenemos un Plan Social Nutricional lo que invierte la provincia de Jujuy por decisión de Gobernador Gerardo Morales es muchísimo dinero, 4800 millones de pesos el año pasado, y estimamos que este año vamos a estar cerca de 10 mil millones de pesos de inversión en nuestros programas, y de ese monto, el gobierno nacional ha remitido 728 millones de pesos, o sea menos de 10% , pero esta es una decisión política del Gobierno de Jujuy de poder contribuir a la seguridad alimentaria y pensar que no haya ninguna persona que no vaya a acceder a los alimentos mínimos, básicos”. Por ese motivo mencionó “estamos trabajando con programas, por ejemplo el de comedores escolares, allí se dan alimentos a 150.000 mil niños, niñas y adolescentes, por ello les pedimos a las directoras, al personal que recepciona los productos que por favor nos avisen cuando algún alimento no estuviera en óptimo estado, porque pagamos por alimentos realmente saludables, de óptima calidad, que nos indican las nutricionistas que son los necesarios para que los chicos y las chicas puedan tener una adecuada nutrición. Por eso, si notaran alguna cuestión que no fuera así, les pedimos por favor que no duden un solo instante en avisarnos al Ministerio de Desarrollo Humano en Av. Bolivia N º 2571 en barrio Huaico o en la Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida en calle Alvear N º 539”. Asimismo, indicó que la secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, además de Comedores Escolares, cuenta con “los programas de Comedores Comunitarios, Programa Viandas, Comer en Casa y Centros de Atención Familiar o conocidos como merenderos que son 1600 en toda la provincial, para garantizar el derecho a la alimentación”.