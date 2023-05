El IVUJ entregó una vivienda recuperada y adaptada para una persona con discapacidad y su familia

Jujuy al día ® – En el sector de las 47 hectáreas, ubicado en el barrio Alto Comedero, de Capital, el IVUJ realizó la entrega de llaves y carpeta técnica.

En una acción conjunta entre el IVUJ y el Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, se realizó la entrega de una vivienda recuperada y adaptada para el niño Thomas, quien por su condición de salud requirió de un trabajo articulado entre ambas instituciones del estado provincial, para poner en condiciones su nuevo hogar, y en el cual junto a su familia podrán instalarse en el barrio Alto Comedero de Capital.

Thomas Gutiérrez, es un niño que padece dependencias de otras máquinas y dispositivos capacitantes, traqueotomizado y otros síndromes de malformaciones congénitas que afectan múltiples sistemas, y requería una vivienda en óptimas condiciones y adaptada a sus discapacidades, esto implicó diferentes adaptaciones de la unidad habitacional que llevó adelante la Cooperativa GANOMA Ltda., la que fue auditada periódicamente por el equipo de la Unidad de Obras Particulares (UDOP) dependiente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).

En el sector de las 47 hectáreas, ubicado en el barrio Alto Comedero, de Capital, se realizó la entrega de llaves y carpeta técnica, estuvieron presentes el presidente y el vocal social del organismo, Gustavo Muro y Daniel Ruiz, respectivamente; la familia de Thomas; personal de la Unidad de Recupero y de la Unidad de Obras Particulares (UDOP) del organismo provincial de vivienda, e integrantes de la Cooperativa que realizó la obra.

Durante el acontecimiento, Muro, resaltó la decisión del Gobernador de la provincia, de que cada casa que se recupere sea entregada a familias con personas con alguna discapacidad, en particular con niños o niñas electrodependientes que se encuentran internadas en hospitales por mucho tiempo, ya que no están dadas las condiciones para que regresen a sus casas. “La vocalía social y el área de recupero del IVUJ no sólo realizaron el trámite de recuperar la unidad habitacional, sino también su adaptación. En este caso se trata de un niño que necesitaba estar conectado a distintos equipamientos, con una zona cuidada en cuanto a la higiene para que no se corte su atención permanente. Las viviendas recuperadas están destinadas a familias con personas con discapacidad, que tienen una evaluación médica y socioeconómica. Estamos adaptando cada una de las viviendas que se recuperan, de acuerdo a las necesidades de cada familia que lo necesite”, ponderó el titular del IVUJ. A su turno, el vocal social Daniel Ruiz, comentó que primero se realiza una evaluación de la situación de la familia, luego el proceso del recupero de la vivienda abandonada: “las viviendas abandonadas es una realidad que existe en nuestra provincia, en su mayoría por casas que habían sido entregadas por organizaciones sociales sin ningún tipo de documentación y luego habían sido entregadas de forma irregular a familias que no lo necesitaban”, afirmó. Por su parte, Carolina, mamá de Thomas, expresó que “realmente Tomas mi hijo la necesitaba, estábamos esperándola, ya que él necesita una casa en condiciones para poder vivir. Nos ayudó mucho la trabajadora social del hospital de niños, ya que gestionó esta adjudicación con la vocalía social del IVUJ, agradecemos a todas las personas que hicieron posible este logro”, dijo emocionada. Obras realizadas en la vivienda recuperada Desde el mes de enero de 2023 se pusieron en marcha las obras mediante la Cooperativa GANOMA Ltda., con auditorías a cargo del personal del IVUJ. En esta vivienda, se realizaron las tareas de limpieza en general; recambio de cielorraso machimbre; recambio total de piso cerámico; recambio de carpintería: puertas, ventanas y ventiluz; provisión y colocación de grifería y artefactos sanitarios; adaptación de dormitorio para paciente electrodependiente con provisión de pileta de lavar, grifería, instalación eléctrica e interruptor termo magnético; recambio de mesada y bacha cocina, y provisión de termotanque eléctrico de 60 lts; y recambio total de pintura exterior e interior.