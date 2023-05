Con las reservas al límite, los viajes y gastos con tarjeta crecieron 42% y consumieron U$S 2.462 millones

Son datos del primer cuatrimestre del año. Crecieron 42% respecto a 2022. Pese a los ingresos por el dólar soja y las restricciones a los pagos de importaciones, las reservas cayeron en abril en U$S 4.000 millones

Jujuy al día ® – En los primeros cuatro meses de este año, los viajes, pasajes y otros gastos en el exterior con tarjeta insumieron un total de U$S 2.462 millones, un 42% más que en igual período de 2022. Por otro lado, por esos mismos rubros ingresaron de turistas del exterior U$S 598 millones, generando un déficit de U$S 1.864 millones, de acuerdo a los registros del Banco Central.

Entre enero y abril 2022, la salida de dólares por esos rubros habia sido de U$S 1.731 millones y los ingresos de apenas U$S 128 millones. Este fuerte aumento por el lado de los ingresos se explica por la aplicación del dólar turista a los que provienen del exterior.

De esta manera, pese al dólar Qatar el rubro viajes, pasajes y gastos con tarjeta fue generando en el arranque de este año una salida de unos U$S 600 millones mensuales , lo que contrasta con los apenas U$S 150 millones de promedio mensual de los turistas extranjeros.

El movimiento cambiario en abril muestra que pese a las restricciones de los pagos por importaciones y a los ingresos por el dólar-soja y economías regionales, en abril las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en U$S 4.059 millones.

Esto se produjo principalmente por los pagos de capital al Fondo Monetario Internacional por USD 2.668 millones (equivalente a 1.975 millones de DEG) y por la caída de unos U$S 900 millones de las tenencias en moneda extranjera que las entidades tienen depositadas en el BCRA.

Lo que pasó el mes pasado, según el Informe «Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario» del BCRA difundido este miércoles fue lo siguiente:

• Hubo cobros de exportaciones por USD 6.299 millones y pagos de importaciones por USD 5.397 millones, quedando un superávit de U$S 903 millones, menor al de un año atrás ( + U$S 1.403 millones) por la sequia.

+ La cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 506 millones por los egresos netos en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” ( U$S 439 millones) y “Fletes y Seguros” ( USD 265 millones). “Estos movimientos fueron parcialmente compensados por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” y “Otros Servicios” por USD 183 millones y USD 15 millones, respectivamente”, explica el Informe.

+ Los pagos netos de Intereses sumaron U$S 310 millones “ Dentro de las cancelaciones brutas de intereses, USD 162 millones fueron realizadas por el “Gobierno General y BCRA”, de los cuales USD 139 millones corresponden a cancelaciones de intereses con organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que el sector privado totalizó pagos por USD 178 millones”.

• Las compras netas de billetes de las 724.000 “Personas humanas” totalizaron 147 millones, un 8% más que en marzo y un 4% más que abril de 2022, y efectuaron ventas por USD 4 millones .

+La cuenta financiera del “Sector Privado No Financiero” tuvo un déficit de USD 852 millones destacándose las compras de activos externos por USD 397 millones y los pagos en concepto de préstamos del exterior y títulos de deuda por USD 317 millones,

.El Informe del BCRA explica que el sector “Oleaginosas y cereales” totalizó en el mes ventas de moneda extranjera por cobros de exportaciones de bienes a través del mercado de cambios por USD 2.741 millones (-30% interanual), de los cuales USD 1.463 millones corresponden tercera edición del “Programa de Incremento Exportador” ( tipo de cambio de $300 por dólar).

Por su parte, los pagos de importaciones de bienes (USD 5.397 millones) se redujeron un 10% en relación a abril 2022. “ Este valor se ubicó por debajo de las importaciones de bienes FOB de abril, lo que podría indicar un aumento en el stock de endeudamiento comercial o una disminución de los activos externos por anticipos efectuados previamente”, aclara el Informe del BCRA. .

Ismael Bermudez

Fuente