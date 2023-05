Jujuy: “los pocos asaltos bajo la modalidad motochorros, están esclarecidos”

Jujuy al día ® – Así lo manifestó, en diálogo exclusivo con nuestro medio, Luis Martín, Ministro de Seguridad de la provincia en referencia al megaoperativo de control realizado ayer en todo el territorio provincial.

El mismo apuntó al control vehicular, más precisamente de motocicletas, elementos utilizados por delincuentes bajo la modalidad motochorros.

El resultado del operativo fue altamente exitoso, ya que se han incautado decenas de motocicletas en las distintas jurisdicciones provinciales, labrado decenas de actas de infracción e incluso personas demoradas.

El Ministro de Seguridad de Jujuy, explicó “se hizo este mega operativo de seguridad y control vehicular, en las 8 Unidades Regionales, o sea que abarca todo el territorio provincial. Se pidieron todo tipo de documentación de motovehículos, en algunos casos se requiere la documentación de las personas también; pero fundamentalmente, lo que queremos desalentar es la modalidad de los denominados motochorros”.

“Se han secuestrado una cantidad importante de motovehículos, por no acreditar la tenencia, la titularidad o alguna documentación que avale que realmente les pertenece. Se han hecho muchísimas actas de comprobación también, por parte de la Secretaría de Seguridad Vial, por infracciones varias, a la ley 24449; por ejemplo: no portar el casco, no tener el vehículo con la chapa patente, no tener el vehículo inscrito. Todas las irregularidades que tuvo una falta a la ley Nacional de tránsito, como en distintos articulados del Código Penal”.

Definió que este despliegue policial obtuvo “un resultado altamente satisfactorio, porque todas las Unidades Regionales están reportando estos importantes resultados”.

En relación a este tipo particular de hecho delictivo, los motochorros, el Ministro Martín sostuvo que “prácticamente no hay asaltos de motochorros, los pocos asaltos bajo la modalidad motochorros, están esclarecidos”.

“Las medidas que tomamos apuntan a desalentar esta maniobra ilícita, para que realmente podamos llevar tranquilidad a toda la sociedad”.

Aclaró que “estos operativos son permanentes, cotidianos; en este caso lo estamos haciendo en forma simultánea con todas las Unidades Regionales, no vamos a parar ni un minuto”.

En este marco, Martín comentó “quiero contarles que tenemos muchísimas motos secuestradas, en el MPA hay más de mil motos secuestrados. Una vez que realizamos el procedimiento las ponemos a disposición de los distintos Juzgados Contravencionales, o cuando se presume que puede haber la comisión de un delito, a disposición del MPA”.

“Hay muchísimas motos incautadas, lo comento para que aquellos propietarios o personas que han sido damnificadas por un hecho delictivo, puedan presentarse, por supuesto, a reconocer; y ese efecto que se encuentra actualmente incautado, en alguna de las comisarías”.