La papa caliente que soltó Cristina

Ratificó que no será candidata. Describió una emergencia electoral para el Gobierno. No piensa ceder su papel de electora, aunque tiene dificultades para moldear un candidato competitivo.

Jujuy al día ® – No ha existido ningún “exterminador vernáculo” -giro utilizado en su carta de despedida electoral- que haya forzado a Cristina Fernández a adoptar la decisión que terminó adoptando. La dama encadenó una serie de argumentos (algunos llamativos, como la partición entre democracia económica y democracia política) para concluir que no puede prestarse al juego de una candidatura que desembocaría en una supuesta proscripción. A su entender, sería también la del peronismo. Siempre la modestia a flor de piel.

Barriendo aquella hojarasca, se puede recoger una conclusión menos rebuscada. La vicepresidenta se tiene que apartar porque ha sido devorada también por esa maquinaria ingeniosa que inventó en 2019 para destronar a Mauricio Macri. La unción de Alberto Fernández como candidato y delegado de su poder, auto ubicándose ella misma de gendarme, alumbró un gobierno desastroso. Bloqueado, entre muchas cosas, por los conflictos internos. Una construcción política ilógica con resultados previsibles.

Tal realidad indujo al Presidente a revisar una frase que en su momento se encargó de hacer circular en el mundillo político. Mientras tramaba la reconciliación con Cristina, allá por 2018, predicaba: “Sin Cristina no se puede. Con Cristina no alcanza”. La remozada versión que se escucha en estas horas de tensión en Olivos señala: “Con Cristina no se puede y con Cristina no alcanza”.

La novedad política puede analizarse en varias dimensiones. El apartamiento electoral de Cristina implica, de hecho, la formalización de su divorcio con el Gobierno que se encargó de gestar. Es decir, intentará participar de la campaña eludiendo su responsabilidad como vicepresidenta y viga mayor del Gobierno. Dotes de simuladora jamás le faltaron. Elogió a Sergio Massa por haberse hecho cargo de “una papa caliente” con la economía. La misma papa que la vicepresidenta soltó ante el bravo desafío electoral. Su determinación significa que los seis meses largos de gestión que restan hasta el recambio de diciembre el Gobierno deberá atravesarlos en un estado aún de mayor vulnerabilidad de la que viene exhibiendo.

Cristina se ocupó en estos años de vaciar a Alberto. El mandatario es ahora un funcionario sin agenda. La incorporación de Massa luego de la renuncia de Martín Guzmán representó el golpe de gracia. También para el ministro de Economía la fuga electoral de Cristina encierra un inconveniente. No únicamente para su sueño de candidato único. Además, para la administración de una situación económica muy grave cuya estabilidad depende de los guiños de Washington y los desembolsos que haga el Fondo Monetario Internacional (FMI). Organismo al que la vicepresidenta culpa junto a Macri por una crisis estructural que considera inmanejable.

Otro aspecto tampoco puede ser pasado por alto. La salida de Cristina coloca el epitafio para el proyecto hegemónico que nació en 2003 con Néstor Kirchner. El panorama muestra un kirchnerismo desconcertado porque la propietaria de los votos –cualquiera sea su volumen— no estará. Sucede que esa corriente nació, creció y ganó influencia en los estamentos del Estado sólo gracias al préstamo electoral de sus mentores. Puede decirse, tal vez, que Axel Kicillof sea una excepción como gobernador de Buenos Aires. Al menos, para retener el caudal de su jefa. La Cámpora, bajo la tutela de Máximo Kirchner, no logró madurar un candidato con aptitud competitiva. Apenas produjo ventrílocuos de Cristina capaces de potenciar muchas veces los pensamientos de ella. Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social de Kicillof, imaginó luego de la resignación de su jefa la existencia de “una guerra de la oligarquía contra el peronismo”.

La orfandad de aquellas huestes tuvo otras constataciones. Coreaban a pleno el estribillo “Cristina Presidenta”, en el congreso del PJ en Ferro, en el instante en que la vicepresidenta colgó su misiva de despedida electoral en las redes. Eduardo Valdes, horas antes, había anunciado que la dama lanzaría su candidatura en el acto del 25 de Mayo. Sufrió un durísimo reproche de Máximo que no supo de dónde había sacado tal incorrecta información. Tal vez una simple fabulación, caviló, de las que acostumbra a lanzar el diputado.

El paisaje desolador que quedó tras la carta indujo a la vicepresidenta a reflotar el acto por el 25 de Mayo. Resolvió cambiarlo de sede (Plaza de Mayo en lugar de la Avenida 9 de Julio) por el valor simbólico al conmemorarse 20 años de la asunción presidencial de su marido. Aquel giro disparó la solidaridad de Alberto con la celebración para disipar cualquier sorpresa.

El kirchnerismo a la intemperie necesita alguna guía porque jamás ha sabido subsistir con una propia. La voz del intendente de Ensenada, Mario Secco, es en ese aspecto siempre ilustrativa: “Debe decirnos a toda la militancia cuál es el camino a seguir”, advirtió. Se nota que no se le caería una idea. Aquel kirchnerismo desnortado sería un trastorno político y electoral para el oficialismo.

La vicepresidenta, por otra parte, requiere tenerlo compactado para afrontar las semanas que vienen. Su renuncia a ser candidata no implica de ningún modo abandonar el papel de electora. Quizás esté obligada a aprovechar la inmediatez de este trance. A medida que el tiempo transcurra su liderazgo menguante acentuará el decaimiento. No estaría en condiciones de garantizar un candidato único. Le interesa la confección de las listas parlamentarias con las cuales pueda levantar un dique que la resguarde de su mayor preocupación: el avance de las causas por corrupción que afrontaría desde diciembre desprovista de los fueros.

El kirchnerismo ha provocado en su devenir hegemónico otros daños sobre los cuales puede empezar a tomar conciencia. El peronismo o PJ va quedando circunscripto a expresiones políticas comarcales. De hecho, ninguno de sus candidatos fue desbancado en los comicios realizados hasta ahora. Aunque resulta notable también cómo ninguno logra trascender al plano nacional. La célebre liga de gobernadores, usina de postulantes en otra época, desapareció. La historia enseña. En las elecciones del 2003 tres peronistas juntaron en conjunto el 50% de los votos. Carlos Menem como ex presidente, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá como mandatarios provinciales. Pudieron serlo además Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota. En ese vergel se advierte hoy un desierto.

Una fotografía fue la decisión unánime de votar a Gildo Insfrán como la máxima autoridad del Congreso del PJ. ¿Solo una formalidad burocrática? . No tanto. Se encomendó al gobernador de Formosa la elaboración de las alianzas que la coalición oficial debe presentar el 14 de junio. Complicado para un hegemonista genético. Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, ensalzó que el formoseño posee una buena relación con todos los sectores del peronismo. ¿Con ese criterio piensa ampliar la base electoral del oficialismo?. O, como aseguró la vicepresidenta, ¿la emergencia electoral obliga sólo a no perder los votos propios?.

Las curiosidades no se agotan allí. En sintonía con la carta y las declaraciones de Cristina que achaca gran parte de sus desgracias a la Justicia, la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema en Diputados resolvió incorporar una nueva acusación. La del fallo que aplazó las elecciones en San Juan y Tucumán por la presentación indebida de Sergio Uñac y Juan Manzur. Entre los miembros firmantes de la petición figura José Luis Gioja, ex mandatario provincial, vicepresidente segundo de la Cámara. Que dos veces, en forma pública, manifestó que a Uñac no le correspondía el tercer mandato consecutivo que buscaba.

El apartamiento de Cristina instala el debate acerca de cómo podrá ser consagrado un candidato oficial y cuál su oferta a la sociedad. El “programa que vuelva a enamorar”, según los dichos de la vicepresidenta y de Máximo. El candidato único asoma dudoso porque haría crujir la unidad del Frente de Todos. Correo para Massa. No sería el único. Los reproches de la jefa al FMI y a Washington también atenuarían las chances del ministro.

Alberto no se baja de las PASO con un menú humilde. Daniel Scioli, Agustín Rossi y no mucho más. Hizo un guiño al ex ministro Guzmán para que con una parábola verbal sacudiera a Massa y a la vicepresidenta. El ministro vapuleó a los que se escondieron cuando se hizo cargo de la crisis. El fuego se ve. El problema está en el candidato que debe moldear Cristina para que el kirchnerismo cuente con un aspirante competitivo. El banco se agota en el nombre de Eduardo De Pedro. Máximo insiste con lanzar a Kicillof al ruedo. Existe una triple dificultad: el gobernador se resiste; de ninguna manera aumenta la posibilidad de un triunfo en la general; su hipotético sustituto en Buenos Aires no contaría con el auxilio de Cristina en la boleta. La derrota podría llegar. La catástrofe resultaría total.

El laboratorio electoral oficialista funciona no solo por una derrota que muchos descuentan. También por la incógnita que significa Javier Milei, el único de los presidenciables que según las encuestas no decae. En el Gobierno, sobre todo, –también en Juntos por el Cambio—baten el parche sobre la mala presentación del diputado libertario en las elecciones provinciales realizadas hasta ahora. Quizás sea un indicativo de poco. O de nada.

Los comicios provinciales de este tiempo incierto no podrían traspolarse al plano nacional. Los gobernadores desprendieron sus comicios de los nacionales justamente para no verse intoxicados del enorme malestar que Alberto y Cristina supieron incubar estos años. En ese contexto y bajo ese estado de ánimo colectivo se viene recortando la figura de Milei. No sería magia.

Eduardo van der Kooy

