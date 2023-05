Jujuy: fue amenazado de muerte cuando intentó cobrar una deuda

Jujuy al día ® – Un hombre denunció que su ex socio le amenazó con matarlo y hacerlo desaparecer si le reclamaba el dinero que le había prestado para una comercio que cerró por quiebra. El hecho ocurrió hace unos días en el interior de la provincia.

Según la denuncia, el damnificado invirtió más de 1.250.000 pesos en la empresa. Sin embargo, en los últimos meses el comercio empezó a tener pérdidas y los socios decidieron cerrarla.

Relató que fue personalmente al local donde funcionaba para pedirle al ex socio que le devolviera el dinero que le había prestado. no solo no le devolvió el dinero sino que amenazó con matarlo si seguía insistiendo.

Raudamente se retiró del local y fue directo a radicar la denuncia.