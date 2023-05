Conversaciones en la City: «Estamos frente a un coctel explosivo»

Suben las tasas, y hay Hot Sale de dólar. Por los impagos que se producen por una cosecha que es menor a la esperada, deudas que no se pueden cancelar

La suba de tasas abre un período de dólar bajo. El gobierno buscara generar iliquidez, y es recomendable mutar de Plazo Fijo tradicional a Plazo Fijo UVA. ¿Es momento de compra dólares? ¿Qué pasa en el campo con la cosecha y el ganado?

Periodista: ¿Sorprendió el dato de inflación?

-Creo que sorprendió a propios y extraños, el gobierno dejará atrás cualquier medida de corte electoral y buscará domar el escenario económico, para quitar de la escena la posibilidad de un desborde inflacionaria.

P.: ¿Qué dice el manual?

-Para parar la inflación deberían buscar equilibrio fiscal, subir la tasa de interés y generar mayor confianza para que lleguen inversiones.

P.: La primera y la última no la pueden cumplir.

-Al menos irán por la del medio, subirían la tasa del 91% al 97% anual, eso va a generar mucha iliquidez. Las tasas activas van a subir mucho, se cortará el crédito y profundizará la recesión.

P.: Eso va a calmar el dólar

-Pan para hoy y hambre para mañana…

P.: ¿Por qué?

-Los datos del Banco Central al 7 de mayo pasado nos indican que las reservas son de U$S 34.008 millones. Muy pocas. Los pasivos monetarios no remunerados (base monetaria) $ 5,5 billones, y los pasivos monetarios remunerados son $ 13,9 billones (letras y pases).

P.: ¿Entonces?

-Los pasivos remunerados que son 13,9 billones pasarían a remunerarse al 97% anual, como los intereses no se pagan nunca, estos pasivos crecerían a una tasa efectiva del 154,2% anual. Eso implica que, de no incrementarse estos pasivos en términos nominales, y si no se cancela deuda, a un año ascenderían a $ 35,3 billones.

P.: ¿A cuánto se iría el dólar?

-Te lo digo en privado, porque el número asusta.

P.: La suba de tasas no soluciona el problema.

-La suba de tasas viene a potenciar el problema. Lo que el gobierno debería hacer es subir los encajes, bajar el gasto público, y reducir impuestos. Como esto no lo puede hacer, va por la política de parches. Esto trae como consecuencia a futuro, un escalón más arriba de la tasa de inflación, y un incremento de la tasa de interés.

P.: ¿Qué pasaría con los bonos y acciones?

-La suba de tasas hará que la tasa de caución busque un nivel mucho más alto, esto afectara a las cotizaciones en el mercado, en especial a las acciones.

P: ¿Si llegan fondos frescos del exterior?

-Sería un milagro, pero si ello ocurre primero vamos a ver una suba de bonos.

P.: ¿Cómo ves la inflación de mayo?

-No veo que supere el nivel de 8,4% del mes de abril. En primer lugar, estamos ante un escenario de fuerte baja en el precio del pollo. No vemos una suba en el precio de la carne vacuna, y por otro lado la recesión es tan grande que resulta altamente probable que las empresas para lograr vender más y cancelar descubiertos hagan fuertes descuentos en el stock de mercadería.

P.: ¿Ves al índice por debajo de 8,0%?

-Vamos por parte, no veo al índice por encima del 8,4%, tampoco la fantasía de que el índice baje considerablemente.

P.: ¿Qué sucede con las materias primas del agro?

-El último informe del USDA nos indica que sobra soja, maíz y trigo. No hay espacio para fuertes subas de precio. Brasil tiene una súper producción de soja y maíz, con costos muy bajos. A contra pelo de esto, en Estados Unidos los costos son muy elevados, hasta que Brasil no baje el stock de soja y maíz, los precios estarán presionados a la baja.

P.: ¿Vendo soja?

-La soja esta en $ 111.000 la tonelada, si vendes soja a noviembre U$S 392,60 y dólar futuro a $ 473,50, construís un precio de $185.896 la tonelada al 30 de noviembre, con ese precio podés comprar insumos a noviembre y obtener un 67,5% más que vendiendo hoy.

P.: ¿Cómo te da este número con el maíz?

-El maíz está a $ 50.500 la tonelada, si vendes maíz a diciembre a U$S 207 y el dólar futuro a $ 544,50, construís un precio de $ 112.712 la tonelada al 30 de diciembre, esto es un 123,4% superior al precio hoy, con ese dinero cancelas alguna deuda al 30 de diciembre o compras insumos a dicha fecha.

P.: Son muy buenas operaciones…

-El mercado te está dando un marco financiero para que realices fuertes diferencias, en trigo también hay lindas operaciones para explorar.

P.: ¿Qué sucede en ganadería?

-En Cañuelas en los primeros 12 días del mes se tranzaron 56.602 cabezas, de las cuales el 68,9% son hembras. Estamos en un claro proceso de liquidación de vientres. Esta alta oferta hace que los precios no puedan convalidar nuevos máximos.

P.: ¿Qué paso con la faena a abril?

-En los primeros 4 meses del año 2023 se faenaron 4,7 millones de cabezas, las hembras fueron 2,2 millones, esto implica un 47% del total del rodeo. Esto es liquidación de vientres. A este ritmo vamos a una faena de 14,1 millones de cabezas, con semejante oferta es imposible que los precios suban. En el año 2022 la faena fue de 13,5 millones de animales, y los precios subieron menos que la inflación.

P.: ¿Cómo viene la relación stock versus faena de vacas?

-El stock de vacas es de 23 millones, y se proyectamos en forma lineal la faena de vacas tendríamos en el año 2,9 millones de vacas a faena, si tomamos los últimos 12 meses tenemos 2,6 millones de vacas a faena, en ambos casos el mercado nos está indicando que estamos en liquidación, los terneros a futuro van a valer una fortuna.

P.: ¿Hoy no valen nada?

-Nada vale cuando no hay comida, no hay pasto. Cuando haya lluvias que posibiliten una buena pastura, el proceso de retención de vientres se hará sentir y los precios se eyectaran a la suba.

P.: ¿Eso cuando sucede?

-Después de agosto, si llueve. Pasado agosto, si llueve, tendremos asegurada una buena cosecha futura de maíz, con lo cual el precio seguirá estando bajo, y pastura necesaria para que los terneros lleguen más lentamente al mercado y consoliden una suba de precios.

Conclusiones:

La suba de tasas que hará el gobierno, será otro fracaso de medida económica que no está inserta en un plan que genere la confianza necesaria para potenciar las inversiones.

Las medidas son pan para hoy y hambre para mañana. Un incremento de los pasivos monetarios remunerados es reprimir inflación futura. Esto también es aplicable para el tipo de cambio, a futuro el tipo de cambio estará en niveles más elevados que los actuales.

En la medida que el gobierno no se arriesgue a desdoblar el tipo de cambio, con un dólar comercial y otro libre, no sabremos a ciencia cierta la dimensión de la suba futura del dólar libre.

Estamos frente a un coctel explosivo, por los impagos que se producen por una cosecha que es menor a la esperada, deudas que no se pueden cancelar, y jugadores que están imposibilitados de refinanciarlas. Los tribunales se llenarán de empresas concursadas.

En el sector urbano las ventas están cayendo, y la ecuación económica de las empresas ya no se resuelve subiendo precios, vamos a una recesión muy importante.

Creemos que las acciones y bonos podrían tener una baja, en función de un nuevo salto en la tasa de caución, que podría ubicarse en torno del 85% al 90% anual.

Tendremos una ventana de tiempo muy importante para comprar dólares a precio bajo, si es que tenes liquidez para poder realizar la operación.

El plazo fijo quedaría a una tasa del 97% anual, que implica una tasa del 8,0833% mensual, esto nos indica que no es un buen negocio. Hay que arbitrar estos plazos fijos tradicionales por plazos fijos UVA, o compra de dólares en el mercado. Se abre un período de precios bajos para el dólar, producto de la alta recesión económica.

Salvador Di Stéfano

